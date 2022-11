“The Things You Can See” : le guide (en anglais) de Haemin Sumin pour affronter les épreuves de l’existence

Le grand moine bouddhiste Haemin Sunim propose ici une véritable source d’inspiration pour aider les personnes confrontées à des épreuves en leur apprenant à lâcher prise pour affronter les défis de l’existence.

Ce manuel traite différents aspects spécifiques de la vie quotidienne en passant par l’amour, l’amitié, le travail et ce à quoi on aspire, et montre comment la pleine conscience peut, dans chacun de ces domaines, nous aider. C’est également un guide pour la méditation afin d’approfondir la notion de “pause”.

À travers des courts essais, des petits messages, des conseils et des citations empreints de sagesse qui sont à prendre en compte individuellement et sur lesquels nous pouvons revenir quand nous en éprouvons le besoin, l’auteur souhaite rappeler que personne n’est seul, que l’angoisse ou le désespoir peuvent se dissiper. Ce livre est un magnifique message d’espoir.

«The Things You Can See» Haemin Sunim

The Things You Can See, (en anglais) de Haemin Sunim, Penguin Books.

