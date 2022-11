“Silas Marner” (en anglais): un grand roman et un classique de la littérature anglaise

Silas Marner est le troisième roman de l’écrivaine anglaise George Eliot, publié en 1861. La romancière y expose l’histoire d’un tisserand dans l’Angleterre du début du XIXe siècle.

Après avoir été trompé par son meilleur ami et accusé à tort de vol, Silas Marner a quitté la ville et abandonné sa communauté religieuse pour s’établir dans la petite localité de Raveloe, dans la campagne anglaise. Objet de suspicion en raison de son talent et de sa foi, il sombre dans la routine d’un travail solitaire. La rumeur court qu’il serait guérisseur.

Devenu misanthrope, Silas Marner ne trouve de consolation que dans la contemplation nocturne de ses écus… Quinze ans après, une nouvelle affaire défraie la chronique de Raveloe. Le fils d’une riche famille, Dunsey Cass, jeune homme dissolu, fait du chantage à son frère aîné, Godfrey. Celui-ci, amoureux de la vertueuse Nancy, préfère payer la rançon plutôt que de voir révéler son mariage avec l’opiomane Molly Farren.

Non content de cette mauvaise action, Dunsey se rend bientôt coupable du vol de l’or de Silas Marner. Mais Molly est décidée à faire éclater la vérité. Sur le chemin du bal du nouvel an chez les Cass, elle perd conscience. Et c’est sa fille, la petite Eppie, qui se rend jusqu’au cottage du vieux Marner pour quérir un remède… Un grand roman.

