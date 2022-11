SAFARI IMPORT EXPORT inaugure sa 38éme boutique LACOSTE au sein de la M AVENUE de MARRAKECH

Acteur majeur dans le secteur du retail au Maroc, le groupe Safari Import-Export s’est forgé au fil des années une identité forte, composée d’enseignes de renommée internationale. Fort d’une histoire sans cesse renouvelée depuis 1994 et l’ouverture d’un premier magasin Lacoste à Rabat, le groupe inaugure désormais la 38eme boutique du réseau Safari du 17 au 20 novembre 2022.

Dans sa quête continuelle d’excellence, Safari Import-Export œuvre au développement du commerce retail premium au Maroc, en offrant aux clients un panel de produits haut de gamme et d’expériences uniques en point de vente. C’est dans cette optique que le groupe entend célébrer l’ouverture de la boutique Lacoste M Avenue, permettant ainsi aux fans de la marque au crocodile de bénéficier d’une expérience de customisation inédite au sein d’un espace éphémère jumelé à la boutique.

Les clients sont attendus nombreux pour cet événement exclusif, occasion idéale de célébrer les 28 ans du partenariat Lacoste et SAFARI Import-Export autour d’une collection célébrant les festivités de fin d’année intitulée Holiday Season.

HOLIDAY SEASON de LACOSTE – développez votre créativité en illimité !

La collection Lacoste Holiday Season entend célébrer la créativité et l’unité. Unis, tout est à notre portée. Un monde sans limites s’offre à nous, sans frontières et sans retenue. Ensemble nous transcendons les différences. Notre énergie crée de nouveaux ponts et ouvre de nouvelles perspectives.

En cette période de fêtes, nous nous rassemblons autour de l’inspiration créatrice du crocodile, plus grand que nature, plein de joie et de vie. Le croco Lacoste nous réchauffe d’un feu créatif et d’un esprit contagieux, et nous rassemble pour célébrer nos icônes avec une générosité sans limite. Au cœur d’une collection de pièces emblématiques, le crocodile repousse les frontières de la créativité et ouvre l’horizon des possibles. Cette collection invite les audacieux à célébrer la saison dans un univers pop et lumineux.

Inspirés par le croco, nous sommes ludiques, audacieux et illuminés par la lumière scintillante de la saison.

Le popup de customisation Holidays Season est disponible sur l’avenue MAvenue Marrakech du 17 au 20 novembre 2022. La collection est disponible en ligne depuis le 15 novembre sur www.safari.ma et en boutique sur l’ensemble des points de vente du réseau SAFARI : Lacoste : Tanger, Tetouan, Fes, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir.