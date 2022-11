Pour la onzième année consécutive, le GITC continue de donner du pouvoir aux jeunes handicapés

LG Electronics a accueilli la semaine dernière la phase finale du 11e Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC). Cet événement de deux jours a vu de jeunes participants inspirés du monde entier tester leurs compétences pour les activités informatiques dans une série de défis chronométrés. Adoptant un format hybride en ligne et hors ligne, plusieurs pays participants clés, dont la Corée, l’Indonésie et le Vietnam, ont également mis en place des sites locaux.

Après le succès du tour préliminaire du GITC en août, les inscriptions étaient nombreuses pour la dernière étape du concours. Au final, plus de 320 participants de 16 pays ont été invités à participer à l’épreuve finale qui s’est déroulée en ligne. Après avoir relevé quatre défis – eTool, eLifeMap, eContent et eCreative – les jeunes participants se sont réunis en personne et en ligne pour une cérémonie de remise des prix qui a récompensé les gagnants de cette année tout en permettant à chacun de se retrouver et de partager ses expériences.

Le défi eTool teste la capacité des participants à réaliser et à modifier des présentations à l’aide de Microsoft PowerPoint et à utiliser des fonctions et des formules pour calculer et organiser des données dans Microsoft Excel. eLifeMap consiste à effectuer des recherches avancées de textes et d’images en ligne pour résoudre des problèmes quotidiens, tandis que eContent évalue la capacité des participants à créer et à modifier des vidéos traitant d’un sujet spécifique. Enfin, le défi eCreative, qui est divisé en deux sections, demande aux participants de coder un programme de voiture autonome (eCreative_SmartCar) et de développer une idée de technologie destinée à faciliter la vie des personnes handicapées (eCreative_IoT).

LG Corporation, en collaboration avec le ministère sud-coréen de la Santé et des Affaires sociales, dirige le GITC depuis 2011. Le programme a été créé pour aider les jeunes handicapés en comblant le fossé numérique, en renforçant leur capacité à utiliser les technologies de l’information pour améliorer leurs possibilités d’emploi et d’études supérieures. Dirigé par LG Electronics et le comité d’organisation du GITC, et qui en est à sa onzième année, le concours a attiré un total d’environ 4 000 jeunes participants à ce jour.

Utilisant le GITC comme un tremplin pour des carrières universitaires et professionnelles, les participants ont continué à se mettre au défi d’accomplir leurs rêves après la compétition. L’Indonésienne Faiza Pulri Adila, qui a remporté le prix du concours général lors du GITC 2018, étudie l’ingénierie des nanotechnologies à l’université Airlangga en Indonésie. En outre, Cheenmanee Tnanapon, de la Thaïlande, est la première personne atteinte de troubles du développement à remporter le championnat toutes catégories lors du GITC 2016, prend l’initiative de sensibiliser les gens au handicap en apparaissant dans des émissions de télévision thaïlandaises populaires.

« J’ai travaillé très dur pendant de nombreux jours avec mes amis pour la compétition car je pensais que cette opportunité était parfaite pour moi afin de continuer à me pousser à améliorer mes compétences », a déclaré Varinporn Thongjamnong, un jeune thaïlandais de 19 ans et vainqueur du championnat toutes catégories du Global IT Challenge 2022. « Je suis honoré d’être le gagnant du Global IT de cette année, ce qui, j’en suis sûr, me motivera à étudier encore plus pour réaliser mes rêves. »

« Les technologies peuvent nous aider tous à surmonter des obstacles dans notre vie quotidienne et sont en quelque sorte un langage universel qui transcende les frontières, la culture et bien d’autres différences », a déclaré M. Kim In-kyu, Président du comité d’organisation du GITC. « Nous espérons que les merveilleux jeunes qui ont participé au concours de cette année se sentent motivés et habilités à relever des défis encore plus grands à l’avenir. »

Comme le souligne le Better Life Plan 2030 de LG, le GITC est l’une des nombreuses initiatives de l’entreprise dans les domaines clés de l’accessibilité et de l’inclusion. LG investit massivement dans les générations futures dans le cadre de sa contribution sociale globale, et continuera à organiser divers événements et programmes spécialement conçus pour aider et soutenir la prochaine génération de dirigeants en renforçant leurs compétences et leurs capacités.