“Le guide de la Coupe du monde de football 2022”: tout savoir sur le Mondial

Le guide indispensable pour suivre la 22e édition de la Coupe du monde de football. À l’exception de l’Italie, toutes les meilleures nations de football se sont qualifiées pour cette grand-messe sportive.

Le Brésil de Neymar, l’Allemagne de Müller, l’Argentine de Messi et la France, emmenée par Mbappé, Griezmann et Lloris, compteront parmi les favoris. Pour ne rien perdre de cet événement planétaire, ce guide de la Coupe du monde de football présente toutes les équipes, tous les stades et livre toutes les clés statistiques indispensables aux amateurs de foot.

Vainqueurs de la dernière Coupe du monde 2018, l’engouement et les attentes autour des Bleus seront grands.

Le guide de la Coupe du monde de football 2022 de Xavier Barret éd. Solar.

