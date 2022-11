Majd Lemseffer : fresh, frozen, Fryst

U ne Dark Kitchen avant l’heure

Né à Casablanca, Majd Lemseffer obtient son baccalauréat en 2010 au Lycée Lyautey et poursuit ses études de commerce à l’ISG Paris. Durant son cursus universitaire, que ce soit à Paris ou dans les différentes villes où il a pu réaliser ses échanges, il remarque qu’“ailleurs, la livraison de repas à domicile est monnaie courante”. En 2014, après ses études supérieures, il revient au Maroc et décide de se lancer dans le secteur de la restauration en livraison à domicile. Il lui aura alors fallu un an pour lancer sa première enseigne en 2015 : Japy, car “il a vu le potentiel de la livraison haut de gamme de sushi”. Pour lui, “on était mal servis au Maroc, alors il fallait remédier au problème”. En 2019, Majd Lemseffer lance Baly, un concept similaire dédié à la restauration asiatique. Sans le savoir, il crée “le concept de Dark Kitchen…