Jim Jarmusch, réalisateur : “Je dis parfois à ma famille que je vais simuler ma mort et aller vivre à Tanger”

J’aurais aimé avoir une heure de plus pour poursuivre la conversation.” Jim Jarmusch, lunettes noires vissées, prend le temps, ce mardi après-midi dans le lobby feutré de la Mamounia, pour répondre à toutes nos questions. Le réalisateur, scénariste et musicien, à qui l’on doit notamment The Dead Don’t Die, Dead Man ou Paterson, aime transmettre, raconter ses inspirations. Pas décortiquer son processus, en revanche : “Je n’aime pas trop analyser, je préfère parler de ce qui m’a ému ou interpellé pour en arriver au film.” Celui qui a également réalisé le splendide Only Lovers Left Alive, long métrage mystique en partie tourné à Tanger et dans lequel son actrice fétiche Tilda Swinton — “je l’adore, c’est une des personnes que je respecte le plus” — tient l’un des rôles principaux, entretient un rapport spécial avec le Maroc….

