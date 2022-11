“Football, le livre d’or 2022”: la référence du ballon rond

Cet ouvrage est l’annuaire foot de référence depuis près de 50 ans. Devenu à l’été 2021 leader de jeu du Paris-Saint-Germain au bout du plus incroyable transfert de l’histoire du football français, Lionel Messi a traversé la saison entre enfer et paradis, faisant de la Ligue 1 l’une des plus suivies au monde. Ce feuilleton figure en filigrane dans les pages du Livre d’or qui s’ouvrent également largement à un autre Parisien, le fantastique Kylian Mbappé, meilleur joueur de L1, déjà prêt à reprendre le flambeau de meilleur joueur du monde.

Au fil des passionnants récits sur les championnats majeurs, les compétitions européennes (masculines et féminines), les équipes nationales (honneur au Sénégal qui a remporté sa première Coupe d’Afrique), le lecteur apprendra aussi à mieux comprendre ce qui se prépare au Qatar où la France défendra le titre de champion du monde conquis en 2018, un titre qu’elle rêve de conserver face à une meute de prétendants affamés.

Mais c’est un autre joueur que le Livre d’or du football 2022 va mettre à l’honneur : Karim Benzema. Revenu en équipe de France, il a remporté avec elle la Ligue des Nations 2021, se relançant après un Euro décevant. Il boucle ensuite la meilleure saison de sa carrière avec le Real, éliminant presque à lui seul le PSG et Manchester City.

Ces trois monstres, ainsi que tous les acteurs de cette saison 2021-2022, le Livre d’Or du football vous les fera voir sous un jour nouveau. Pour la postérité.

