Amine Benkirane : “Il faut cesser d’opposer l’industrie marocaine au commerce !”

En proie à une série de bouleversements fiscaux et douaniers, et confronté à une conjoncture trouble caractérisée par une demande en berne et des ruptures fréquentes dans les chaînes d’approvisionnement, le commerce en réseau joue sa survie. Président de la Fédération marocaine du commerce en réseau, qui défend les intérêts de ce secteur, le fondateur et PDG de Kitea, Amine Benkirane, très rare dans les médias, s’exprime pour la première fois sur le sujet.

Par Réda Dalil