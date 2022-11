La marque de luxe suisse de QNET révèle sa collection de bijoux ‘affirmation de foi’

La marque de luxe suisse de QNET, Bernhard H. Mayer®, démontre son dévouement à l’acte de croire en ce qui est plus grand que soi avec le pendentif Amani de la collection Iman. Conçu pour témoigner d’une conviction profonde dans la force inébranlable de la foi, le pendentif Amani vante une conception à la fois élaborée et élégante, qui sert à rappeler la magnificence de Allah.

Diamant et or jaune

Le pendentif Amani symbolise l’idée que Allah est infini est qu’il est magnifique. Le bijou incarne l‘idée que se dévouer à une croyance qui dépasse soi-même est en effet la plus grande récompense.

Orné d’une belle calligraphie arabe Bismillah, le bijou offre la philosophie de l’espérance et de l’assurance sereine devant la sagesse de Allah. La forme est circulaire et on or jaune, doté d’un diamant. La nature sans fin du cercle nous rappelle que Allah est infini et qu’il est magnifique.

Une pure expression de foi

Le pendentif Amani Pendant est un symbole d’affirmation de foi dans le dévouement à l’Islam. Conçu avec un savoir-faire d’artiste et dans le soin ultime du détail, chaque pièce de la collection Iman incarne la force inébranlable que nous puisons dans notre foi. Le geste de porter le pendentif Amani est en lui-même un appel silencieux à Allah, qu’il pose sa main à l’épaule de celle qui le porte pour la guider vers la prospérité, le succès, et l’unité.

Le directeur général du marketing chez QNET, Paul McHenry, commente l’unique et fin travail et savoir-faire méticuleux de la pièce : “Bernhard H. Mayer® bénéficie du prestige et d’une réputation unique dans le domaine du bijou, et ceci en raison de la consistance avec laquelle l’entreprise de la famille Mayer applique sa philosophie d’excellence. Cette quête de perfection se transmet au pendentif Amani et à toute la collection Iman. Nous sommes confiants que nous avons respecté les plus haut standards établis par la marque Bernhard H. Mayer, et que nos clients seront ravis de cette nouvelle collection ».

