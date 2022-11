Coulisses du FIFM 2022 : les stars soufflent le show et l’émoi

L’émotion était palpable, tant autour du palais des congrès que dans la salle des ministres où se tenait la 19e édition du Festival international du film de Marrakech. L’événement avait manqué aux Marrakchis et aux férus de cinéma. Le coup d’envoi a été donné par le traditionnel défilé des stars internationales et de figures du cinéma marocain, acclamées par une foule heureuse de revenir à la rencontre des personnalités du grand écran. Et c’est dans une salle bondée que le prestigieux jury, présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, a été présenté : l’acteur franco-algérien Tahar Rahim, l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki et la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi.

Magie du 7eart

S’exprimant à cette occasion, Paolo Sorrentino s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé…