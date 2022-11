Organisation de la 11ème édition du Congrès National de la Route

Le Ministère de l’Equipement et de l’Eau et l’Association Marocaine Permanente des Congrès de la Route organisent, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie, la 11ème édition du Congrès National de la Route sous le thème :

« Quels rôles de l’infrastructure routière dans le Nouveau Modèle de Développement économique et social du Maroc » à Dakhla, du 10 au 12 novembre 2022.

La tenue de la 11ème édition du Congrès National de la Route à cette date et dans ce lieu, Dakhla « la perle du sud » en particulier, recouvre plus d’une signification. La date du congrès se situe à équidistance entre la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte (06 novembre) et la célébration de la fête de l’indépendance (18 novembre).

Ces deux dates représentent une signification forte pour le peuple marocain qui célèbre la récupération de la souveraineté du pays après la fin de la période du protectorat, d’une part, et la récupération de son intégrité territoriale après le départ du colonisateur espagnol de ses territoires du sud, d’autre part.

Ce congrès sera marqué par la participation d’acteurs nationaux ainsi que des représentants d’une vingtaine de pays arabes et africains, en particulier les pays frères et amis disposant de représentations consulaires dans les provinces du sud du Royaume qui prendront part aux activités de ce congrès. Y participeront, de même, des professionnels, ingénieurs, experts et universitaires œuvrant dans le domaine de la construction des routes et des infrastructures, en général.

Dans le cadre de la 11ème édition du Congrès National de la Route, deux tables rondes consacrées à des thématiques d’importance sont programmées. La première table ronde a pour thème : « L’infrastructure routière, levier essentiel de mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement du Maroc : la voie rapide comme instrument d’intégration territoriale » ; la seconde table ronde traitera du thème : « Le partenariat entre l’État et les Régions au service de l’accélération du développement national : l’infrastructure routière comme exemple ».

Par ailleurs, quatre ateliers thématiques seront organisés dans le cadre de ce congrès qui permettront de traiter les divers aspects techniques et technologiques relatifs au secteur des routes en matière de planification, de conception, de financement, de développement des ouvrages d’art, du niveau de l’expertise nationale, de l’exploitation, la préservation et la modernisation du réseau routier et ce, dans l’objectif de mettre la lumière sur le niveau technique et l’état d’art atteint par ce secteur et sa contribution effective dans la réalisation du développement durable.

En outre, conformément aux éditions précédentes, un espace d’exposition sera consacré à la présentation des dernières innovations et aux techniques de construction et de maintenance des routes et des infrastructures de base.