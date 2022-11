Le Quartier Victoria : Le visage moderne de la région Casa Sud

Fleuron urbain de la région Casa Sud depuis plus de dix ans, le quartier Victoria continue son développement grâce au lancement de plusieurs projets d’habitation et de divers commerces conformément au plan d’aménagement mis en place par l’agence urbaine de Casablanca pour valoriser la région.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Lancé en 2012, le quartier Victoria poursuit son développement grâce à sa capacité à apporter des réponses concrètes aux besoins des Casablancais qui cherchent à s’éloigner du stress de la ville. En effet, le projet a été pensé pour être un lieu de calme et de grand air ; il a su allier entre des logements de qualité, des services publics de proximité et des activités économiques florissantes.

«Le projet victoria est porté par une véritable vocation citoyenne, favorisant la mixité socialetout en garantissant un espace de vie agréable. Et ce, grâce à la forte implication de nos équipes à répondre aux besoins actuels et futurs des habitants du quartier » a déclaré Monsieur Mohammed ALJ, directeur général et porte parole du projet.

A cet effet de nouveaux projets ont récemment vu le jour à proximité du quartier Victoria, notamment l’inauguration d’un groupe scolaire réputé ainsi qu’un centre commerciale qui abrite plusieurs franchises marocaines et internationales. Il est à noter également, la fin des travaux de triplement de la voie routière, qui ont été entrepris pour mieux répondre aux besoins de mobilité des habitants de Victoria et assurer ainsi une circulation plus fluide entre Casablanca et Bouskoura.

Rappelons que le projet est étalé sur une superficie globale de 250 hectares déjà livrés et titrés, le quartier Victoria compte à ce jour 45,000 habitants et comprendra à terme 150 000 habitants. Le projet dispose également de 700 lots de terrain pour villas en plus d’une offre résidentielle très diversifié allant du moyen au haut standing.

Mixité sociale, citoyenneté, travail des équipes