COP 27 : AVEVA met l’accent sur le rôle clé des technologies numériques dans la construction d’une économie zéro carbone 

AVEVA, leader mondial des logiciels industriels et acteur de la transformation numérique et durable de l’industrie, participe à la COP 27 pour mettre en exergue le potentiel des technologies numériques : alors que les actions mises en œuvre pour faire face au changement climatique sont encore insuffisantes, les technologies numériques peuvent favoriser les partenariats public-privé et créer les nouvelles opportunités d’innovation que l’urgence d’une action climatique requiert.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. En tant que partenaire de la Climate Action Innovation Zone, AVEVA estime que les technologies fiables axées sur les données sont essentielles à la décarbonation, à l’utilisation responsable des ressources mondiales, et à la mise à disposition de produits innovants et respectueux du climat dans l’économie zéro émission nette. AVEVA est l’une des 50 premières entreprises au monde1 à voir ses engagements nets zéro validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

AVEVA sera représentée à la COP27 par certains de ses plus éminents défenseurs du climat : Amish Sabharwal, vice-président exécutif – Ingénierie et simulation et membre de l’équipe de direction d’AVEVA ; Lisa Wee, responsable mondiale du développement durable ; et Nayef Bou Chaaya, vice-président – Moyen-Orient, Afrique et Turquie.

Au cours d’un certain nombre de sessions inspirantes organisées au Sustainable Innovation Forum 2022, qui se tiendra parallèlement à la COP27, les dirigeants d’AVEVA utiliseront des exemples concrets pour montrer comment les technologies numériques créent des opportunités dans l’économie nette zéro.

Opportunités mondiales en matière d’atténuation du changement climatique

Le 10 novembre Amish Sabharwal participera à un panel en session plénière aux côtés de dirigeants de l’ONU, et expliquera pourquoi l’atténuation du changement climatique représente notre plus grande opportunité à ce jour.

« Les données de l’ONU montrent qu’une action immédiate peut réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (émissions de GES) d’ici 2030 et nous mettre sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Nous sommes aujourd’hui confrontés à notre plus grande opportunité : le changement climatique accélère la quatrième révolution industrielle et cela est particulièrement flagrant dans les communautés et industries en Afrique. », déclare Sabharwal. « Les décisions que nous prendrons à la COP27 et au-delà mettront l’économie mondiale sur la bonne voie pour bâtir des économies zéro émission nette résilientes qui stimulent le programme d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques. Les technologies numériques font partie intégrante de la construction de nouvelles industries et chaînes d’approvisionnement qui assureront une croissance durable et créeront de nouveaux emplois. «

Selon Amish Sabharwal : « Agir dès aujourd’hui pour tenir les engagements ambitieux de décarbonation du monde représente une source majeure d’opportunités économiques pour les entreprises et les communautés. »

S’orienter vers une réflexion sur l’empreinte environnementale positive

Le 9 novembre, l’animateur Nik Gowing interviewera Lisa Wee dans son rôle de leader engagé sur la question du climat. Forte de son expérience en matière d’initiatives d’atténuation des changements climatiques, elle partagera ses points de vue et offrira des exemples concrets de la manière dont AVEVA et ses partenaires s’investissent en codéveloppant des solutions technologiques innovantes et adaptées au climat pour aider à façonner une économie zéro carbone.

« Chez AVEVA, nous sommes conscients du fait que nous pouvons avoir un impact positif exponentiel grâce aux produits que nous mettons sur le marché tout en soutenant nos clients dans leur processus de décarbonation », déclare Lisa Wee. « Aujourd’hui, notre réflexion est passée de la mesure et de la gestion de notre empreinte carbone à la prise en compte de notre contribution positive à la durabilité. C’est par le biais d’activités commerciales et de partenariats que nous veillons à assurer un avenir meilleur à l’humanité et à notre planète. »

Rôle des partenariats dans la décarbonation

Le 9 novembre Nayef Bou Chaaya interviendra dans une session de haut niveau sur la thématique de l’innovation face au changement. Il enrichira la discussion d’études de cas sur la façon dont les organisations mondiales réagissent aux opportunités résultant de l’importance accordée aux objectifs zéro émission nette.

« Les partenariats public-privé peuvent accélérer le déploiement de la prochaine génération de technologies à faible émission de carbone d’ici 2030 ; ils peuvent briser les silos dans le développement de nouveaux produits à faibles émissions pour atteindre les objectifs zéro émission nette mondiaux », déclare Nayef Bou Chaaya. « L’expertise d’AVEVA a déjà démontré le rôle de la technologie numérique dans le développement et la mise à l’échelle des réseaux verts et l’accélération du développement durable grâce aux villes intelligentes et aux applications intelligentes de gestion de l’eau. Nous sommes convaincus de l’importance de stimuler la collaboration du secteur privé sur les activités d’atténuation du changement climatique de portée 3 en amont et en aval. Nous pensons qu’une économie industrielle ouverte et connectée basée sur des réseaux de données fluides sera essentielle pour accélérer et développer les secteurs les plus difficiles à décarboner. »