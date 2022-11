“Une année chez les Français” : le choc des cultures à Casablanca

C’est en 1970 que le ciel tombe sur la tête de Mehdi. Ébloui par l’intelligence de son jeune élève, son instituteur s’est battu pour lui obtenir une bourse d’interne dans le prestigieux lycée Lyautey de Casablanca.

Mehdi a passé ses dix premières années au pied de l’Atlas. Pauvre, libre, heureux, choyé par une mère imprégnée de culture ancestrale et par un père qui rêve pour son pays d’un avenir démocratique et moderne, il n’envisageait rien d’autre que de continuer à jouir de l’existence et de se repaître de ces livres merveilleux dont l’abreuvait son instituteur.

Le jour où l’un de ses oncles l’abandonne à l’entrée du lycée Lyautey, la vie de Mehdi change. Les jours passent, les situations étonnantes se succèdent. Mehdi doit se rendre à l’évidence : il ne comprend rien ! Ni la vie qu’il a menée, ni les mots qu’il a appris dans les livres qu’il adore ne sont en mesure de l’aider. Pourtant, il s’accroche.

Et, au bout de quelques semaines, au moment où il commence à s’habituer à cet univers, une nouvelle épreuve surgit. Il est l’unique interne du lycée qui ne rentre pas chez lui le week-end, et le directeur, refusant de mobiliser trois personnes pour un seul élève, le confie à une famille française…

