Moussa Mara, ex-Premier ministre du Mali : “Nos relations avec le Maroc ne sont pas à la hauteur de l’histoire qui nous lie”

Il fut le plus jeune Premier ministre de son pays et est actuellement président du parti Yéléma et candidat aux prochaines élections au Mali. Dans une interview accordée à TelQuel, Moussa Mara revient sur les relations entre Rabat et Bamako et décrit la situation d’un pays en proie aux instabilités politiques et sécuritaires.

Par Aymane Jaouhar