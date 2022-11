Le retour du festival de cinéma de Marrakech, un hommage à Hossein Tallal, Black Panther en salles... les sorties de la semaine

Tapis rouge

Festival. Très attendu après sa dernière édition en 2019, le Festival international du film de Marrakech fait son grand retour dans la ville ocre, du 11 au 19 novembre. Cette 19e édition verra la participation de grands noms du cinéma international, tels que les cinéastes Asghar Farhadi (Iran), Julia Ducournau (France), Ruben Ostlund (Suède), ou encore les acteurs Jeremy Irons (Angleterre) et Marina Foïs (France-Italie). Cette année, le festival rend également hommage à quatre personnalités venues de quatre continents : l’actrice écossaise Tilda Swinton, le réalisateur américain James Gray, la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid, et l’acteur indien Ranveer Singh. Fidèle à lui-même, le FIFM revient avec le programme “In conversation with”, ses traditionnelles sessions de débat et d’échange avec le public. Avec un total de 76 films en provenance de 33 pays, les projections dans le cadre de la compétition officielle du festival seront également accompagnées, comme chaque année, de projections grand public sur la place Jamaâ El Fna. Du 11 au 19 novembre, à Marrakech.

Une vie haute en couleurs