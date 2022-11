Sommet arabe : entre Rabat et Alger, le divorce est consommé

Viendra, viendra pas ? L’éventuelle participation du roi Mohammed VI au sommet de la Ligue arabe, qui s’est tenu les 1er et 2 novembre à Alger, a fait couler beaucoup d’encre et donné lieu a bien des spéculations. Placée sous le “signe de l’unification des rangs arabes”, la grand-messe diplomatique du monde arabe a surtout mis en exergue la fracture existant entre le Maroc et l’Algérie. Retour sur un événement marqué par des provocations et des joutes verbales qui risquent de creuser encore davantage le fossé entre Rabat et Alger.

Des signes qui ne trompent pas

C’est avec un avion militaire, premier engin à aller directement du Maroc en Algérie en près d’une décennie, que Nasser Bourita s’est rendu à Alger. Le ministre des Affaires étrangères a pourtant l’habitude d’utiliser des avions civils… Un témoignage, déjà, de la tension qui entoure ce premier déplacement…