Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Marocaine de l'Éducation pour l'Emploi (EFE-Maroc) et AXA Services Maroc (ASM)

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) et AXA Services Maroc (ASM) ont signé, ce mercredi 2 novembre au siège EFE-Maroc à Casablanca, une convention de partenariat ayant pour objectif la mise en place d’un accord de coopération entre les deux parties vers un meilleur échange d’expertises pour améliorer l’employabilité des jeunes chercheurs d’emploi au Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Signée par M. Amine BERRADA SOUNNI, Président de la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi et M. Éric BERGER, Directeur Général d’AXA Services Maroc, cette convention vise principalement la mutualisation des moyens et la création de synergie entre les deux acteurs pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs des jeunes lauréats, et faciliter leur insertion professionnelle.

Dans ce cadre, la Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi et AXA Services Maroc travaillent ensemble pour l’amélioration des parcours de formation, notamment dans les domaines relatifs aux soft skills, à la clientèle, l’IT et le Digital Learning. Il convient de noter que l’esprit de cet accord est dynamisé par la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires à la coordination et la mise en œuvre de la formation, à l’encadrement, à l’accompagnement et l’évaluation des bénéficiaires tout au long de la formation ainsi que pendant leur insertion professionnelle.

Convaincu du rôle primordial des deux établissements dans la promotion de l’employabilité et l’optimisation de l’insertion réussie sur le marché de travail, M. Éric BERGER a souligné l’apport d’AXA Services Maroc : « Nous sommes très fiers d’établir ce partenariat avec l’EFE-Maroc pour plusieurs raisons : la professionnalisation et l’intégration des jeunes marocains dans le marché du travail constituent pour nous des axes importants. AXA Services Maroc, comme le Groupe AXA, est convaincue que nous devons agir afin d’avoir une société davantage inclusive facilitant l’intégration de toutes les catégories de la population dans le marché du travail. Ainsi, ce partenariat nous permettra d’intégrer une partie de ces jeunes suivis et accompagnés par l’EFE. Il s’agit donc d’un partenariat Gagnant-Gagnant”, a-t-il affirmé.

De son côté, l’EFE-Maroc a rappelé l’importance du partenariat secteur privé et société civile dans la résorption de la problématique du chômage au Maroc : « Grâce à ce partenariat, nous pouvons compter sur ASM pour nous donner davantage de visibilité sur les besoins émergeants des secteurs du Offshoring et de l’ICT au Maroc. Nous allons de ce fait travailler ensemble sur l’adaptation et la création de nouveaux contenus de formation à même de préparer plus de jeunes chercheurs d’emploi à une insertion professionnelle réussie. D’autres axes de collaboration sont aussi prévus et notamment l’appui à notre Entreprise sociale nouvellement créée – EFE-Maroc Academy qui contribuera à renforcer l’impact de notre fondation EFE-Maroc » assure le Président M. Amine BERRADA SOUNNI.