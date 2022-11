INFINIX lance deux nouvelles séries exclusives : Zero 20 et Hot 20 et dévoile la toute nouvelle technologie de Thunder charge à 180W 

Infinix lance aujourd’hui la gamme ZERO 20 Series, composée des smartphones phares ZERO ULTRA et ZERO 20. Son tout nouveau portefeuille de smartphones apporte des expériences haut de gamme, des mises à niveau avancées de l’appareil photo et le premier smartphone au monde employant l’innovation de pointe 180W Thunder Charge.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Infinix dévoile également la série HOT 20, comprenant le HOT 20S, HOT 20 et HOT 20 i. Grâce au partenariat entre Infinix et Garena Free Fire, Infinix souhaite mettre en avant les capacités de la nouvelle série HOT 20 au profit des Gamers.

« Infinix a pris le marché d’assaut avec un certain nombre de premières dans l’industrie, notamment la Thunder Charge de 180W du ZERO ULTRA, et la première caméra frontale 60MP avec Stabilisateur d’Image Optique intégré du ZERO 20, parfaite pour le vlogging et la capture de selfie », a déclaré Khaoula LASMER, Responsable Marketing d’Infinix. »

Zero Ultra :

Le ZERO ULTRA peut se targuer d’être le premier smartphone au monde à utiliser la technologie Thunder Charge de 180 W, établissant ainsi une nouvelle norme d’efficacité énergétique dans le secteur de la recharge rapide.

Il dispose d’une batterie de 4500mAh avec une capacité qui peut aller jusqu’à 100 % en seulement douze minutes en mode furieux. Sa vitesse incroyable est attribuée à ses deux batteries à cellules 8C qui font fonctionner chaque batterie à 90 W pendant les moments de charge, ainsi qu’à trois pompes de charge parallèles qui prennent en charge la conversion la plus puissante sur un appareil Infinix à ce jour.

Elle est également dotée du système d’imagerie à pixels le plus élevé au monde, soit 200 Mpx + OIS, technologie qui contient un stabilisateur d’image optique intégré qui offre aux utilisateurs la commodité de la vidéo à double vue, de l’autofocus et de la stabilisation vidéo HD.

Le ZERO ULTRA est doté d’un écran AMOLED 120 Hz incurvé avec des effets 3D à l’œil nu, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et un scanner d’empreintes digitales fiable intégré à l’écran, certifié TÜV Rheinland pour une protection contre la lumière bleue. Grâce à un écran Waterfall à 71 degrés, le design haut de gamme offre un affichage incurvé immersif et une prise en main impressionnante.

Le processeur MediaTek Dimensity 920 6nm 5G équipe le ZERO ULTRA d’une connectivité de nouvelle génération, de la fonction Wi-Fi 6, d’une double carte SIM 5G et du dernier moteur Erdal 3.0 pour une expérience fiable et puissante sur tous les réseaux.

Il offre également une technologie de RAM étendue de 8GB+5GB (équivalent à 13GB) pour une bien meilleure expérience en cas d’utilisation intensive, et sa capacité de stockage s’élève jusqu’à 256G.

Zero 20 :

Conçue pour les conteurs et les amateurs de photographie, la ZERO 20 offre une caméra frontale de qualité supérieure de 60 Mpx OIS et EIS : cette technologie est conçue pour les caméras qui déplacent physiquement l’objectif ou le capteur de la caméra pour compenser les mouvements involontaires de la caméra ce qui permet une amélioration des fonctions de vlogging et des capacités d’auto-capture.

Infinix s’engage à offrir aux consommateurs l’expérience ultime en matière d’appareil photo, qu’il s’agisse de capturer des moments d’eux-mêmes grâce à la caméra avant du ZERO 20 ou de leur environnement grâce à la caméra arrière de 180 Mpx.

Le ZERO 20 bénéficie également d’une puissance de traitement accrue, grâce au chipset G99 6nm 4G de MediaTek, qui offre de hautes performances et une faible consommation d’énergie.

Le ZERO 20 adapte un écran FHD+ AMOLED Cinematic Display de 6,7 pouces et présente un design élégant et accrocheur avec un revêtement arrière en cuir et un cadre métallique.

Il apporte également une nouvelle valeur au segment de prix, en intégrant la technologie de super charge de 4500mAh+45W certifiée par le TÜV Rheinland, afin que les utilisateurs puissent passer moins de temps à charger et plus de temps en déplacement.

Prix et disponibilité

La ZERO ULTRA coûtera 6599 MAD et la ZERO 20 3599 MAD. Jusqu’à épuisement des stocks, les acheteurs auront une chance de gagner une édition limitée de NFT sur le thème de l’espace à l’achat du ZERO ULTRA en scannant un code QR à l’intérieur de l’emballage.

LA SÉRIE HOT 20 :

Infinix, une marque qui a bel et bien une longueur d’avance, a lancé le nouveau HOT 20S NEON EDITION, qui dispose de la première technologie de changement de couleur multiphase du secteur, qui fait franchir une nouvelle étape à l’expérience utilisateur. Cette fonction innovante transforme la couverture arrière texturée HOT du smartphone en violet à la lumière du soleil et en vert dans l’obscurité.

Le HOT 20S NEON EDITION est propulsé par le processeur Helio G96 de MediaTek, un processeur octa-core 64 bits doté de deux puissants cœurs de processeurs Arm Cortex-A76, cadencés à 2,05 GHz, et de six cœurs Arm Cortex-A55 pour une vitesse fulgurante.

Le HOT 20S NEON EDITION adopte un écran FHD+ HyperVision Gaming-Pro de 6,78 pouces à 120 Hz avec des taux de rafraîchissement variables, qui fonctionnent pendant les jeux et les films pour offrir une qualité d’image ultra nette.

Pour résoudre l’équilibre entre une image fluide et la consommation d’énergie, le HOT 20S offre aux utilisateurs une fréquence de rafraîchissement variable de 60Hz / 90Hz / 120Hz / auto switch à quatre vitesses pour s’adapter aux besoins des utilisateurs dans différents scénarios.

Une combinaison mémoire extra large de 13 Go + 128 Go, qui utilise la technologie Extended RAM développée par Infinix pour transformer la ROM inactive en RAM temporaire, et étendre la mémoire de 8 Go à 13 Go. L’autonomie de la batterie est de 5000mAh avec une charge rapide de 18W.

La série HOT 20 est équipée des performances et de la vitesse que les jeunes utilisateurs d’aujourd’hui, férus de technologie, attendent d’Infinix. Le HOT 20 est alimenté par le MediaTek Helio G85.

La puissante technologie Extended RAM débloque une charge de travail plus élevée sur l’appareil, ce qui lui permet d’exécuter des apps plus exigeantes en douceur pour une expérience sans faille. Le HOT 20 (6GB RAM+128GB ROM)propose une mémoire étendue de 6GB+5GB (équivalent à 11GB), supportant jusqu’à 11 apps d’arrière-plan fonctionnant sans décalage en même temps

Le HOT 20 prend en charge la charge rapide de 18W, avec une batterie massive de 5000mAh qui se recharge rapidement. De plus, la technologie Power Marathon fournit une alimentation longue durée, même après une longue session de jeu, donnant aux utilisateurs le temps supplémentaire dont ils ont besoin pour se brancher ou terminer leur session.

Prix et disponibilité :

Le HOT 20S sera disponible au Maroc au prix de 2288 MAD. Quant au Hot 20, il existe en 2 versions : La 6G RAM + 128G de stockage à 2121 MAD et la 4G de RAM et 128G ROM à 1799 Dhs. Le modèle Hot 20 i contient également deux versions notamment la 4G+128 qui coûte 1360 et la 4+ 64G au prix de 1360 MAD.

Les téléphones sont disponibles dans tous les points de vente agréés ainsi que dans le concept store d’Infinix au Morocco Mall et sur le site marchand officiel https://ma.xpark.com/