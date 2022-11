Enrichissement illicite, dénonciation de la corruption, procédure pénale… Les chevaux de bataille de l’INPPLC

La période de transition aura duré quatre ans. Créée en 2018, l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) a tenu la première réunion de son Conseil ce mardi 1er novembre. Un tour de table au complet après la nomination de quatre de ses membres par le roi le 24 octobre. Aux côtés du président Bachir Rachdi et du secrétaire général Ahmed Laamoumri, les 12 membres peuvent désormais exercer pleinement leurs missions et prérogatives. En plus des quatre membres nommés par le souverain pour siéger au Conseil de l’instance, le chef du gouvernement a désigné lui aussi quatre autres experts en matière de lutte contre la corruption. Les présidents des deux chambres du Parlement ont complété la liste en proposant deux membres chacun….

