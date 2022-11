DeFacto lance sa nouvelle collection sportive "DeFacto Fit"

DeFacto, la marque de mode mondiale, a annoncé le lancement de sa nouvelle collection de vêtements de sport nommée « DeFacto Fit » sur le marché marocain. Cette collection se distingue par divers designs attrayants qui conviennent à tous les goûts des amateurs de sport et avec des tissus confortables de haute qualité et des pièces modernes qui correspondent aux dernières tendances de la nouvelle saison.

La collection « DeFacto Fit » comprend divers modèles de pantalons de sport (leggings) et des brassières de sports spécialement conçus pour le yoga avec des tissus sans couture pour garantir la liberté de mouvement et la souplesse des gestes. La collection a été conçue à partir des nuances pastel de rose, terre, bleu, gris et vert. Elle introduit également le sweat-shirt crop, l’une des pièces de sport les plus populaires, dans des couleurs néon vibrantes y compris le saumon, tendance de la saison actuelle, et qui est assorti à la couleur noire des brassières de sport, des t-shirts et des combinaisons de sport.

Fidèle à son engagement à rationaliser l’utilisation des matières premières, de l’eau, de l’énergie et des ressources naturelles, dans le cadre de sa stratégie durable et l’utilisation de ressources naturelles fabriquées à partir de matériaux recyclés, DeFacto a lancé des modèles de sweet-shirts et des pantalons de sport fabriqués à partir de matières plastiques recyclées, dont des bouteilles d’eau, dans le cadre des efforts de l’entreprise pour contribuer à la protection de l’environnement.

La collection « DeFacto Fit » pour femmes comprend des vêtements d’hiver « Warmtech » spécialement conçus pour tenir chaud en hiver, avec des pièces pour le haut et le bas du corps, une tenue à capuche zippée et des pantalons de sport amples au niveau des jambes, pour les femmes de toutes les tailles.

Quant à la collection « DeFacto Fit » pour homme, elle propose des couleurs douces et des coupes confortables. Les Beanies et les chapeaux Bucket se marient parfaitement avec les tenues de sport et les manteaux de diverses couleurs.

La collection comprend des tissus doux et chauds confortables, avec des motifs adaptés à toutes les saisons et des couleurs comme le noir et le gris qui sont au centre des dernières tendances de la mode « Street-style ». Tandis que les manteaux et les tenues de sport de la gamme « Warmtech » offrent une protection maximale contre le froid et se déclinent dans des divers tons des couleurs terre et bleu.

La collection pour hommes « DeFacto Fit » comprend également d’autres pièces emblématiques, telles que des T-shirts et des shorts qui permettent de respirer grâce à leurs tissues souples et des tenues de sport confortables au niveau des genoux, disponibles en bleu et blanc dans divers tissus, conçus spécialement pour le football.