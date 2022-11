Ouverture du Casablanca Marriott Hotel 

Marriott Hotels & Resorts, une des marques hôtelières de Marriott International, annonce l’ouverture de son troisième établissement de catégorie Premium au Maroc : Le Casablanca Marriott Hôtel. Situé dans un emplacement stratégique, le nouvel hôtel a été érigé en lieu et place d’un hôtel très connu des Casablancais boulevard des FAR, au cœur du quartier « Art Déco » de la ville.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

D’un design moderne et raffiné, le Casablanca Marriott Hôtel offre un environnement tendance et accueillant, favorisant la réflexion et suscitant la créativité. Un établissement mêlant, esthétisme et confort, audace et singularité, reflétant ainsi l’esprit Marriott. Un haut lieu qui plaira aux visiteurs à la recherche d’élégance et de modernité.

Destiné autant à une clientèle d’affaires que de loisirs, le Casablanca Marriott Hôtel promet de sublimer vos voyages, vos réunions et vos événements à travers un service premium exigeant et des espaces sophistiqués repensés intelligemment pour répondre aux besoins et aux attentes des visiteurs.

Au sein de l’établissement, 274 chambres et 31 suites de très haut standing dont une Suite Présidentielle de 160 m2 et une Suite Royale de 190 m2 arborant une décoration chic mêlant lignes épurées et style innovant. Le Casablanca Marriott Hôtel est doté d’un centre de fitness réparti sur 190m2 (ouvert 24/7), comprenant un équipement de pointe signé Technogym, leader mondial en matériel de fitness.

Au cœur de l’hôtel également, la Greatroom, un espace à vivre inspirant finement agencé pour travailler, se relaxer, se connecter ou encore se rencontrer, ainsi qu’un MClub Lounge, un salon signature moderne privatif haut de gamme. Véritable invitation à la détente et à la célébration des sens, le Spa du Marriott ouvrira ses portes courant 2023.

Composé de plusieurs espaces dédiés au plaisir de la table, le Casablanca Marriott Hôtel propose une expérience gastronomique exceptionnelle. Que ce soit pour un café entre amis, un déjeuner d’affaires, une pause gourmande à l’heure du Thé, un cocktail « afterwork » ou un dîner raffiné, les hôtes de l’hôtel ont un choix de lieux variés.

A l’arrivée dans l’hôtel ou notre Greatroom avec son bar et son « coffee shop » vous accueilleront tout au long de la journée, au 1er étage c’est notre steakhouse « Le Meating » qui vous offrira une sélection de plats raffinés et un choix de viande de qualité et au

3ème étage ce sera le Restaurant BaB et son buffet des cuisines du monde ou Le BaB Terrace & Lounge et sa très belle sélection d’encas, de cocktails et de vins marocains et français.

Fort de l’expérience du groupe hôtelier, le Casablanca Marriott Hôtel propose une offre corporate des plus étudiée en matière de rencontres professionnelles, de conférences mais aussi d’organisation de réceptions, aussi bien privées que professionnelles. L’établissement dispose ainsi du plus grand espace de salles de réunion des hôtels de Casablanca avec un concept de banquet haut de gamme et sur-mesure et de 17 salles de réunion multifonctionnelles étalées sur 1200 m2 dotées d’un équipement audiovisuel de pointe. Chaque événement est accompagné d’une équipe de responsables événementiels hautement qualifiées.

A travers le programme de fidélité Marriott Bonvoy, les clients peuvent bénéficier d’une série d’avantages exclusifs tels que des tarifs membres, l’accès au MClub Lounge, des cadeaux de bienvenue, un sur classement , un départ tardif garanti, des expériences extraordinaires avec Marriott Bonvoy Moments …

Réitérant son attachement aux valeurs d’hospitalité premium et sa passion de l’exceptionnel, Le Marriott ambitionne d’être un nouvel atout majeur pour la capitale économique en matière d’offres haut standing. A travers cette nouvelle ouverture, Marriott réaffirme également sa volonté de renforcer sa présence au Maroc.