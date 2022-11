Digital Nation Unleash the Potential : Quand l’Ausim fait sa révolution !

Après trois années d’absence, les Assises de l’Ausim reviennent en force à Marrakech. Réunissant l’élite nationale et internationale du monde du numérique, cette grande messe démarre aujourd’hui ses travaux. Faisant de la Digital Nation, le fil d’Ariane de cette 6e édition, l’Ausim au travers de ce thème stratégique, affirme son ambition dans le grand chantier du Digital.

Libérons les énergies ! Dans ce contexte mondial en constante mutation et faisant face à des risques de tout genre qui menacent l’équilibre économique des pays, les défis de développement des nations se posent aujourd’hui avec beaucoup d’incertitudes. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, tous les praticiens convergent tous sur le fait que nous sommes dans un nouveau monde. Et dans cette nouvelle réalité économique, les 17 objectifs du développement durable, dont le numérique fait partie, se positionne comme l’alternative de résilience idoine.

Au Maroc, depuis quelques années, le pays sous la conduite éclairée de la vision Royale a fait de la transformation numérique en « must développement ». En phase avec cette orientation, l’Ausim au travers d’un agenda précis milite pour l’émergence d’une nation digitale effective.

Et la nouvelle édition des Assises de l’Ausim qui sé déroule dans la ville symbolique de Marrakech est plus qu’un témoignage de ce vent transformateur ayant pour but de donner de l’écho au numérique et surtout, amplifier son aura auprès des instances de gouvernance dans leur planification de politique publique.

Comme à l’accoutumé, cette première journée de lancement des Assises a marqué les esprits. Sa tribune impressionnante et ces grands écrans à image dynamique a su donner cette touche futuriste et surtout exposé in visu ce grand élan en direction du « tout digital ».

C’est devant un parterre d’institutionnels, d’experts, d’acteurs du privé et de journalistes que le Président de l’Ausim a ouvert le bal de cette 6e édition des Assises de l’Ausim. Dans son prélude introductif, Hicham Chiguer n’a pas manqué de rappeler la vision Royale, moteur des dynamiques de développement du royaume : « Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, le Maroc a su évoluer en investissement massivement, dans les infrastructures, les industries, l’agriculture, l’énergie et les services. Dans son discours au Parlement en début du mois d’octobre dernier, il a réitéré l’importance d’utiliser le levier du Digital pour rendre la vie des citoyens plus facile. »

Abordant, l’enjeu de cette nouvelle édition porté par la thématique de la digitale nation, le président de l’Ausim déclare : « On a besoin d’augmenter le volume de compétences locales dans de nouveaux métiers technologiques. Dans cet esprit, l’AUSIM signera dans les jours à venir des conventions avec notre partenaire JADARA FOUNDATION, pour supporter des programmes d’accompagnement et de formation dans le domaine du Digital et des nouvelles technologies pour nos jeunes brillants ». Et d’ajouter : « Notre objectif est de mettre à disposition du tissu économique Marocain, des jeunes compétents sur le marché de l’emploi, une initiative de Jadara Foundation à laquelle l’AUSIM adhère pleinement et je remercie tous les acteurs qui oeuvrent à atteindre cet objectif. »

Par ailleurs fort de sa position auprès des élites de gouvernance, cette grande messe des DSI a enregistré la participation de la Ministre chargée de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative, Ghita Mezzour. Inscrite résolument dans cette vision nationale de faire du Maroc, une référence de la Tech, la nouvelle ministre demeure convaincue du rôle catalyseur que peut jouer le Numérique dans notre société.

« Le Monde a connu la crise de la COVID, l’économie a stagné, mais le Digital a permis de faire face à cette situation de crise », soutient la ministre. Et de poursuivre : « Le Nouveau Modèle de Développement a donné une grande importance à la transformation digitale, les programmes gouvernementaux donnent également de l’importance au Digital ».

Par ailleurs, au sujet de la thématique, la ministre de tutelle a esquissé une cartographie du contexte numérique marocain. « Le maroc a bien avancé dans la transformation digitale et a plus d’ambitions pour qu’il devienne une Digital Nation », atteste la ministre. Et d’ajouter : « Dans le cadre de la stratégie nationale de transformation digitale, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs de l’écosystème du Digital ».

Côté ambition, les enjeux sont clairs. « Nous voulons que le Maroc soit producteur de la numérisation. Le Maroc a des atouts, mais nous voulons diversifier nos marchés pour exporter, attirer les grands investissements pour travailler comme des locomotives amenant le Maroc vers une transition digitale ». « Le secteur public et privé doivent tous s’inscrire dans cette stratégie, aujourd’hui, nous sommes fiers des potentialités de notre pays, nous avons beaucoup de potentiels, beaucoup de talents et on doit en avoir davantage. Nous avons une infrastructure digitale assez forte mais qui doit encore se renforcer. Au niveau juridique, il faut libéraliser des lois pour donner plus de marge d’action ».

En sommes, cette nouvelle édition des Assises de l’Ausim se veut être la tribune idéale pour construire une véritable feuille de route en faveur de cette Digital Nation à fort potentiel économique et social. « Cette nation numérique tant attendue nous concerne tous. Sa réalisation nécessite l’implication de tous les acteurs proches de l’écosystème numérique. Ce rassemblement est l’occasion de dépasser les idées abstraites et de faire émerger une feuille de route pour l’émergence d’une véritable nation numérique marocaine », préconise, Hicham Chiguer.