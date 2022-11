Dans le cadre d’Octobre Rose, QNET sensibilise les femmes Marocaines au cancer du sein

Profondément engagé dans la santé en général et soutenant des causes comme la lutte contre le cancer, QNET, société de vente directe de premier plan basée sur le commerce électronique a organisé à Casablanca, une réunion d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein, principale cause de mortalité chez les femmes dans le monde, ainsi qu’au Maroc.

Cet événement, organisé dans le sillage d’Octobre Rose, mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein et du cancer de l’utérus, a vu la participation de l’association « Les Amis du Ruban Rose », représentée par Mme Latifa Cherif, présidente de l’association. Elle a également été marquée par les témoignages sincères de deux femmes guerrières qui ont survécu au cancer du sein. Sans tabou, ces anciennes patientes ont parlé de leur combat et partagé leur expérience dans la lutte contre cette maladie. Plusieurs femmes journalistes marocaines ont également participé à cet événement afin de relayer un certain nombre de messages essentiels, notamment l’utilité de contrôles médicaux réguliers et de détection précoce.

Pour rappel, les cancers du sein et du col de l’utérus sont les cancers les plus récurrents et les plus nombreux enregistrés chaque année parmi la population féminine au Maroc. Ils représentent respectivement 38,1% et 8,1% du nombre total de cas de cancer enregistrés annuellement. Malheureusement, ces chiffres changent constamment… La population des femmes les plus concernées est âgée de plus de 45 ans. Grâce au dépistage, de nombreux cancers du sein et de l’utérus peuvent être identifiés à un stade précoce, ce qui permet un taux de guérison très élevé tout en réduisant considérablement l’impact des effets secondaires des traitements appliqués.

Mme Caluza, PDG de QNET, est elle-même une survivante du cancer du sein et est très attachée à l’importance de la sensibilisation au cancer du sein « Une femme sur huit reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Grâce à une détection précoce et à un diagnostic précis, nous pouvons augmenter le taux de survie de 95 %. Par conséquent, la sensibilisation est si importante dans la lutte contre le cancer du sein. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller de l’avant, mais je crois qu’ensemble, nous pouvons vaincre cette maladie et la vaincre », a-t-elle déclaré.

Diagnostiquée en 2016 avec un cancer du sein de stade deux, Malou Caluza a rappelé son expérience difficile après son diagnostic et attribue à sa famille sa première ligne de défense contre les sentiments de désespoir. « Pendant ce temps, mon plus grand point d’ancrage était ma famille, et je suis reconnaissante envers eux et tout le monde, y compris mes collègues d’être à mes côtés et de m’avoir soutenue dans ces moments difficiles », a-t-elle ajouté.

Selon Mme Caluza, des événements comme la réunion de sensibilisation sont importants, non seulement parce qu’ils sensibilisent le public au cancer du sein, mais aussi parce qu’ils apportent des messages d’espoir et renforce l’engagement pour avoir un impact positif. « Le cancer ne me définit pas. C’est juste un chapitre de ma belle et significative vie. C’est un enseignant qui m’a appris à être forte, résiliente, reconnaissante, gentille et compatissante. Cela m’a aidé à vivre, aimer et apprécier chaque instant de ma vie », a déclaré Malou Caluza, PDG de QNET.

QNET a une longue histoire d’engagement dans des activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) à travers le monde et en particulier au Maroc pour promouvoir le développement durable et les actions de solidarité (dons de cartes prépayées avec l’ONG Fondation Ataa, etc.) et/ou la sensibilisation à l’impact environnemental (atelier sur l’importance de l’eau).