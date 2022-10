Y a-t-il un pilote au sein du gouvernement ?

Après plusieurs semaines d’attente nourries par l’inflation des promesses du gouvernement et l’appel d’air créé par sa série interminable de réunions avec les syndicats, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 est enfin déposé à la Chambre des députés. Notons au passage l’absence remarquée et inexplicable lors de ces réunions de la ministre de l’Économie et des finances, gardienne des équilibres macro-économiques et de la relance de l’économie, et qu’aucune réunion n’a été tenue publiquement avec les acteurs économiques.

Aussi, et pour lever toute équivoque, faut-il souligner que les syndicats sont dans leur rôle pour défendre les intérêts légitimes de leurs affiliés, et que c’est au Chef du gouvernement, et à lui seul, d’assumer pleinement son rôle et ses responsabilités, en disposant d’une vision d’ensemble et de courage pour faire les arbitrages et prendre les décisions justes et nécessaires qui s’imposent,…