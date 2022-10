Vanessa Di Mino et Nadia Noël : Chabi Chic, pépites artisanales

D uo de choc

C’est en 2013 que les Parisiennes Vanessa Di Mino et Nadia Noël associent leurs compétences pour lancer Chabi Chic. La première est architecte de formation et devient directrice artistique, la seconde est commerciale internationale et prend les rênes du volet administratif et développement. “Au départ, le choix de la céramique était lié à nos petits moyens : on avait 15 000 dirhams chacune pour lancer la boîte, et il fallait trouver un matériau peu onéreux pour exprimer notre créativité !”, se souvient Vanessa Di Mino. Leur premier point de vente est le fameux concept store 33 Majorelle à Marrakech, une vitrine qui les propulse. Le bouche-à-oreille fait le reste, et la nouvelle marque se fait vite une place sur le marché très en vogue de l’artisanat revisité.

Design et éthique

L’aventure commence avec de la vaisselle raffinée, qui reprend des patterns de l’artisanat marocain, les épure…