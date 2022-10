Mohammed Benmoussa : “C’est un PLF du renoncement et du reniement”

P ensez-vous que le PLF 2023 soit à la hauteur des enjeux du moment ?

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Absolument pas ! Ni des enjeux du moment, ni des enjeux d’avenir. Je vous avoue avoir été déçu, et même en colère, lorsque j’ai pris connaissance du PLF 2023. Les déclarations du Chef du gouvernement à la Chambre des représentants lors de la séance de 24 octobre n’ont fait qu’accentuer ce sentiment d’exaspération. Il n’est pas acceptable d’insulter ainsi l’intelligence des Marocains. Notre pays n’a jamais eu une Loi de Finances qui renferme autant de contradictions, d’approximations et de renoncements, tandis que les mesures fiscales prévues sont la négation même d’une réforme fiscale qui soit au service de l’équité sociale et de l’efficacité économique. Comment…