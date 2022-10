La région de Dakhla Oued Eddahab commémore le 47ème anniversaire de la marche verte et ponctue la ville de Dakhla par une 1ère édition d’une programmation culturelle, sportive, festive et sociale

La région de Dakhla Oued Eddahab, célèbre le 47ème anniversaire de la marche verte du 1er au 6 Novembre 2022 à la ville de Dakhla à travers le lancement de la première édition du Dakhla Green Week, une semaine riche en évènements culturels, sportifs, festifs et sociaux. La région commémore ainsi sa volonté à préserver les valeurs sacrées de ce symbole de forte cohésion entre le Trône et son peuple et des constantes du nationalisme royal marocain.

Nouvelle Incarnation de la réussite du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Maroc et la vitrine du soft power de la diplomatie marocaine, la ville de Dakhla conforte également sa volonté d’œuvrer de manière collective en faveur du développement durable globale sous la conduite éclairée de sa Majesté le roi Mohamed VI.

Une ambiance de joie et de liesse patriotique rythmée, pour faire découvrir aux citoyens chaque jour une pléiade d’artistes ayant répondu à l’appel de nationalisme et de solidarité.

Sous le signe du nationalisme pilier de l’intégrité territoriale, les places de la ville de Dakhla accueilleront pour cette première édition d’alléchantes soirées musicales rythmées par une sélection d’artistes locaux et nationaux qui exprimeront à travers leur art, leur mobilisation et immuable attachement à défendre notre intégrité territoriale. La sélection musicale véhiculera de forts messages et valorisera le patrimoine artistique et culturel Hassani en tant que levier du nouveau modèle de développement du sud mais également de différents horizons tel que la Fusion, le Chaabi, ou encore un répertoire marocain diversifié donnant lieu à un festival éclectique.

Pour le bonheur des plus petits, les esplanades donneront accès également à un village enfants proposant des animations ludiques, des ateliers d’activités manuelles et artistiques, des mini-spectacles et aussi des sessions de sensibilisation et d’inculcation des bonnes manières de l’utilisation d‘eau surtout en pleine période de sécheresse.

Une occasion d’inculper aux générations futures des valeurs de partage, leurs sentiments d’appartenance à leur pays et leur culture.

La ville de Dakhla déploiera également une série d’actions écoresponsables principalement destinées à la nouvelle génération en partenariat avec les écoles et des associations de la région, pour la transmission des bonnes valeurs et actions à savoir :

La protection de la flore maritime et terrestre et le nettoyage des plages ou des ruelles de la ville, la culture de plantation ou encore l’importance du recyclage et la sensibilisation sur la gravité du gaspillage de l’eau.

La ville de Dakhla vous donne rendez-vous pour une course à pied verte.

La célébration de la Marche verte se veut ainsi une occasion pour les différentes composantes de la société de continuer à œuvrer de manière collective, la ville de Dakhla accordera de ce fait une dimension particulière d’engagement et de défi à cette première édition en vous donnant rendez-à une course à pied de 10 km appelant à la participation des femmes et des hommes et même des plus petits.

Bénéficiant du concours de la fédération nationale de l’athlétisme, cette course vise à commémorer cet esprit d’engagement d’une marche verte porteuse d’innombrables enseignements de civisme et de paix. Les 6 gagnants «3 hommes et 3 Femmes » de cette course se verront attribuer des chèques cadeaux, selon leur classement, et qui leurs seront remis par les organisateurs de l’évènement.