BANK OF AFRICA a remporté le prix « Meilleure Banque des PME au Maroc - Best  SME Bank in Morocco »

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme de classement des Banques dans la catégorie ’’Soutien à la PME’’, lancé cette année par ledit Magazine, dans le but d’identifier les partenaires financiers les plus présents sur ce segment notamment en matière d’accompagnement financier des entrepreneurs.

Ce prix vient ainsi récompenser l’engagement de BANK OF AFRICA envers le tissu entrepreneurial, l’expertise développée sur ce marché, l’offre de produits et services proposés et l’innovation continue sur ce segment.

BANK OF AFRICA dispose d’une gamme étoffée de services de financement et d’appui aux PME au Maroc, à travers des offres de financements diverses et des services non financiers aux PMEs, notamment à travers le Club de l’Entrepreneuriat. Ainsi, sont proposés des prêts couvrant jusqu’à 60% des projets d’une entreprise, outre les services d’accompagnement permettant de former, informer et coacher les PMEs

dans le financement et l’exécution de leurs projets. La digitalisation de différents services bancaires a également permis aux PMEs d’assurer une gestion optimale de leurs aspects financiers.

BANK OF AFRICA propose également plusieurs lignes de financement durable pour le marché marocain conçues pour accompagner les PMEs dans leur stratégie d’efficacité énergétique.

Au-delà de sa stature de groupe bancaire panafricain, le Groupe BANK OF AFRICA œuvre en étroite collaboration avec les institutions publiques et privées des pays dans lesquels il est implanté, contribuant ainsi activement au développement économique de ces communautés.