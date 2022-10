Archives du protectorat : où sont les pièces manquantes de l’histoire du Maroc ?

3,95millions de documents d’archives restitués au Maroc, sur les 20 millions qui couvrent les protectorats français et espagnol de 1912 à 1956. C’est le chiffre révélé par le gouvernement dans sa note de présentation du Projet de Loi de Finances (PLF) 2023. Lancée en 2008 et confiée au Archives du Maroc, institution créée un an plus tôt, l’opération “récupération” n’a pas encore permis de recouvrer ne serait-ce que la moitié des documents de cette période. Historien et fin spécialiste du protectorat, Mostafa Bouaziz estime que le manque d’archives de cette période concerne particulièrement le mouvement de résistance au début des années 1950 : “Nous disposons d’une flopée de mémoires plus ou moins vrais, écrits par des résistants plus ou moins importants, avec quelques documents choisis qu’ils ont eux-mêmes laissé filtrer”. Et de…

