“L’outrage fait à Sarah Ikker” : un roman de Yasmina Khadra qui se déroule au Maroc

Sarah et Driss forment un couple parfait. Elle, fille de la bonne société. Lui, l’étoile montante de la police. Jusqu’au jour où un intrus s’invite dans leur foyer, ligote, dénude et profane le corps de Sarah. L’outrage est de ceux qu’on ne lave pas facilement.

Mais à qui pèse-t-il le plus ? A Sarah, qui se mure dans le silence ? Ou bien à son mari, qui s’estime à jamais bafoué ? Paranoïa, vengeance, quête de vérité… Que sauver d’abord ? L’honneur ? Ou les apparences ?

“Sa plume trempée dans le vitriol reste intacte”, commente Fouzia Marouf dans Afrique Magazine. “Entre violence et corruption, Yasmina Khadra nous mène dans un Maroc moderne dans lequel luxure, argent et pouvoir se mêlent et rendent la vérité difficile à démêler du mensonge”, écrit pour sa part le quotidien français Midi libre.

