“Géopolitique de la Russie” : comprendre Poutine, ses motivations, les limites de son pouvoir

À l’heure où tous les regards sont braqués sur Vladimir Poutine et les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par les forces militaires russes, la compréhension de la géopolitique de la Russie est plus que jamais nécessaire.

Quels sont les objectifs et les armes du président russe ? Sur quel roman national fonde-t-il son action politique ? Comment redéfinit-il les territoires de sa puissance à l’étranger ? Quelles sont les limites de son pouvoir ? Cet ouvrage s’emploie à répondre à ces questions.

Au-delà, il offre au lecteur des clés pour comprendre la Russie aujourd’hui. Puissance eurasiatique enclavée, ce pays-continent navigue entre l’Orient et l’Occident. Selon le pouvoir russe, cette situation géographique lui confère un rôle de pivot civilisationnel et politique dont le rayonnement est planétaire.

Pourtant, la Russie est une “puissance pauvre”. Son président ne dispose plus des moyens militaires et économiques qui furent ceux de l’URSS. Dès lors, il use de stratagèmes variés qui visent à étendre son influence à l’international. Isolé, il cherche à imposer un nouvel ordre mondial au sein duquel la Russie occuperait une place prépondérante.

Géopolitique de la Russie, de Lukas Aubin aux éditions La Découverte.

