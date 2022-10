Le groupe immobilier AL AKARIA DEVELOPPEMENT adopte une nouvelle stratégie de développement basée sur la diversification de ses actifs immobiliers

Al Akaria Développement, Groupe immobilier de référence au Maroc, dévoile sa nouvelle stratégie de développement basée sur une diversification de ses actifs immobiliers. Ainsi, le Groupe vient de mettre en place, en parallèle à son activité historique et principale de logements résidentiels, quatre nouveaux pôles de développement qui sont articulés autour des secteurs clés suivants : industrie, santé, apparts hôtel et retail.

« A l’aube de nos 25 ans d’existence, la diversification de nos métiers est au cœur de notre nouvelle stratégie de développement qui permettra de répondre davantage aux nouveaux besoins du marché. D’ici la fin de l’année, nous allons lancer cinq nouveaux projets résidentiels qui impliqueront un investissement d’un milliard de dirhams sur la période 2023 – 2024» a déclaré Monsieur Reda Halify, Directeur Général d’Al Akaria Développement.

« Par ailleurs, nous développons actuellement des offres liées au secteur de la santé, à travers la construction d’un centre médical et d’une clinique à Dar Bouazza opérationnels prochainement ».

Et pour accompagner pleinement sa nouvelle stratégie, le Groupe vient d’opérer un changement de son identité visuelle. Fruit d’une réflexion stratégique menée par les dirigeants d’Al Akaria Développement, la nouvelle identité visuelle du Groupe symbolise les efforts engagés par ce dernier en vue de consolider l’extension de ses projets à travers les grandes villes du royaume. Elle illustre également la nouvelle dynamique de transformation organisationnelle que connaît le Groupe, en plus de refléter ses valeurs de proximité, d’engagement et d’innovation.

A noter que le promoteur continue à développer des projets immobiliers résidentiels d’envergure, comme les projets Next House, avec notamment le lancement de la 3ème tranche de Next House Casa Anfa. Next House porte la signature haut standing du Groupe et propose un style de vie innovant permettant à Al Akaria Développement de s’imposer comme l’un des leaders incontestés de l’immobilier au Maroc.