La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Pro dépeinte : Un chef-d'œuvre éternel avec un design premium, une batterie longue durée, une recharge rapide et des fonctions de santé professionnelles.

Huawei a récemment lancé sa dernière smartwatch, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro. Pionnier en matière d’innovation et de technologie de pointe, Huawei continue d’apporter des designs révolutionnaires couplés aux dernières innovations technologiques à sa populaire série HUAWEI WATCH GT. La smartwatch peut être décrite comme un chef-d’œuvre élégant et éternel au design haut de gamme. Elle dispose d’une collection phases lunaires, en plus d’une autonomie de 14 jours, d’une recharge rapide sans fil, d’une gestion professionnelle de la santé, de nouveaux modes d’entraînement et de nombreuses fonctions pratiques. Le plus intéressant est sans doute que la HUAWEI WATCH GT 3 Pro est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils fonctionnant sous Android et iOS.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro est disponible en deux variantes – Titanium Edition et Ceramic Edition – et elle est disponible au Maroc à 3599 DHS sur le site officiel de Huawei et chez certains détaillants.

Une collection « phase lunaire » avec un design luxueux

Le design haut de gamme de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro s’inspire de la nature, mettant en valeur la beauté de la nature avec des technologies pionnières intégrées. Son design haut de gamme est complété par une collection de phases lunaires – une caractéristique qui est normalement associée aux montres classiques de luxe. Cette fonctionnalité renforce l’aspect et la sensation de luxe de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro, mais elle apporte également aux utilisateurs des cadrans de montre uniques à partir desquels ils peuvent observer les différentes phases de la lune au fur et à mesure de son évolution. Le cadran de la montre peut afficher les heures quotidiennes de lever et de coucher du soleil, tout en offrant la possibilité de recevoir des notifications sur les phases de la lune et d’afficher les changements de marée en temps réel.

En termes d’esthétique, la dernière smartwatch de Huawei est à elle seule d’un tout autre niveau. La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition est équipée d’un écran couleur AMOLED haute définition de 1,43 pouce. La smartwatch présente un nouveau look et une nouvelle texture avec un design minimaliste intégré qui lui confère un aspect de pièce d’art. La smartwatch est dotée d’un boîtier métallique en titane, d’une lentille en verre saphir et d’un fond en céramique – tous ces matériaux remarquables de qualité supérieure confèrent à la smartwatch une élégance et un confort uniques lorsqu’elle est portée.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition – la première montre en céramique de Huawei – est dotée d’un écran couleur AMOLED HD de 1,32 pouce. Elle comprend les éléments de design classiques de l’esthétique orientale et occidentale avec un équilibre parfait, interprétant l’esthétique qui combine technologie et élégance. La montre en céramique est souple et élégante, avec un nouveau cadran fleuri exclusif aux effets dynamiques ; les cinq effets de cadran différents montrent diverses formes de fleurs au fil du temps. Le cadran floral dynamique qui change avec le temps incarne l’ingéniosité du design et le sens artistique. L’éclosion des fleurs ne reflète pas seulement le passage du temps d’une manière fascinante, mais ajoute également une touche originale à sa présentation.

Une autonomie de la batterie qui dure des jours + charge rapide sans fil

La durée de vie de la batterie est une caractéristique importante des smartwatchs. Elle est en effet essentielle, surtout si l’on tient compte de la gestion de la santé et du suivi de la condition physique en arrière-plan. La GT 3 Pro Titanium Edition a une autonomie de 14 jours et de 7 jours en cas d’utilisation intensive, tandis que la GT 3 Pro Ceramic Edition a une autonomie de 7 jours en cas d’utilisation normale et de 4 jours en cas d’utilisation intensive. La smartwatch prend en compte la charge rapide et pratique sans fil. Il suffit de 10 minutes pour recharger la montre pendant une journée entière (dans des conditions normales).

Une gestion professionnelle de la santé

En termes de santé, la série HUAWEI WATCH GT 3 Pro permet une gestion globale de la santé en matière de surveillance de la fréquence cardiaque, de l’oxygène dans le sang, du sommeil, de la santé respiratoire et de la stress, ce qui permet de suivre les changements dans votre corps. Avec l’application HUAWEI Health App sur le téléphone, vous pouvez synchroniser les données d’exercice et de surveillance de santé en temps réel afin de porter une attention particulière à votre santé et à celle de votre famille.

HUAWEI TruSeenTM 5.0+ améliore non seulement la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque, mais aussi celle de la surveillance de la SpO2 : Elle multiplie par quatre la capacité de traitement des données, ce qui réduit le taux de perte de signal et améliore la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque. La précision de la surveillance dynamique de la fréquence cardiaque est grandement améliorée, en particulier dans les séances d’entraînement. Dans le même temps, le taux de rendement et la vitesse de la surveillance de la SpO2 ont également été améliorés.

Tous les nouveaux modes d’entraînement

Si vous souhaitez adopter un mode de vie plus sain et explorer vos propres règles de vie saine dans un environnement de travail au rythme soutenu, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro est faite pour vous. Elle est dotée de fonctions de suivi d’entraînement améliorées, offrant plus de 100 modes d’entraînement. Outre le nouveau mode de plongée libre, elle comprend également d’autres modes d’entraînement professionnels tels que le mode golf, course à pied, marche, escalade, randonnée, course de fond, cyclisme, natation en eau libre, triathlon, ski, snowboard, ski de fond, entraînement libre, vélo elliptique et rameur.

Cette smartwatch est équipée d’un mode professionnel de plongée libre : la montre atteint la norme EN 13319, une performance waterproof révolutionnaire au niveau de la plongée, qui peut supporter la plongée libre jusqu’à 30 mètres de profondeur, accompagnant ses utilisateurs pour explorer les merveilles sous-marines.

Grâce à la nouvelle fonction de planification intelligente de la course à pied, un plan d’entraînement personnalisé est conçu en fonction des données physiques et de l’historique de course de l’utilisateur, combinées aux objectifs d’entraînement et aux exigences de performance, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro pourrait élaborer un plan d’entraînement ciblé pour vous.

Des fonctionnalités pour vous simplifier la vie depuis votre poignet

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro est capable de recevoir des appels Bluetooth. Les utilisateurs peuvent également passer des appels vocaux Bluetooth et profiter d’une vie branchée. Ils peuvent également rejeter des appels, les mettre en sourdine et répondre à des messages. La GT 3 Pro peut lire de la musique en Bluetooth. Les utilisateurs peuvent contrôler la musique du smartphone à partir de la smartwatch et effectuer des opérations simples comme lire la musique, mettre en pause, lire la chanson précédente, lire la chanson suivante ou régler le volume grâce à l’interface de contrôle musical de la smartwatch. Grâce à des paramètres personnalisés, les utilisateurs peuvent recevoir des rappels réguliers tels que les défis de santé, la consommation quotidienne d’eau, les rappels de prise de médicaments, la concentration quotidienne, les rappels de sommeil précoce, le volume d’exercice et la motivation à rester positif. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi une myriade de thèmes de cadrans de montre à télécharger pour une expérience plus personnalisée.