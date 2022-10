DEVOXX Morocco 2022 : Bilan d’une édition exceptionnelle

clôture de la 9ème édition de DEVOXX Morocco, tenue entre le 4 et le 6 octobre à Taghazout, le comité d’organisation a dressé un premier bilan considérable, plaçant cette édition parmi les meilleures de la conférence. Après une édition passionnante en 2019, le défi était de maintenir le niveau sophistiqué. Pari tenu: #DevoxxMA a accueilli 2600 visiteurs. Outre la quantité, c’est la qualité du visitorat qui a été particulièrement saluée par la communauté cette année.

En étant une plateforme d’échange et de réseautage entre entreprises, professionnels et universitaires reconnue à l’échelle internationale, DEVOXX Morocco a rassemblé pendant trois jours l’ensemble de l’univers IT, mais pas que; des grands noms de la scène publique et politique, des dirigeants et des vedettes dans plusieurs domaines étaient présents à Taghazout, Agadir, pour cet événement incontournable, qui s’est déroulé en présence de Mme Ghita Mezzour, la Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition Numérique et de Réforme de l’Administration, M. Karim Achengli, Président de la Région de Souss-Massa et M. Badr El Houari, Président de DEVOXX Morocco.

Un contenu de qualité

Véritable espace d’échanges et de partage, l’événement a permis de concrétiser sa promesse d’apporter de la valeur au domaine. Avec +100 sessions et +100 intervenants, le contenu technique présenté cette année était à la hauteur des plus grandes attentes de la communauté internationale de développeurs. Félicitée par les personnalités les plus influentes pour le rendu exemplaire, la grand-messe “par les développeurs, pour les développeurs” a été jugée exceptionnelle par son impact équivalent à celui de plusieurs sessions d’apprentissage approfondi, nécessaires à l’évolution du développeur et l’amélioration de ses compétences de travail. Au-delà des rencontres, du networking et des échanges directs avec les plus grandes stars de l’univers IT, DEVOXX Morocco constitue un environnement idéal, permettant l’évolution et la montée en compétences. En tête des tracks soulevés: Java et langage de programmation, DevOps, Cloud, Mobile, modern web, Data, Agile , AI , architecture et sécurité, etc.

Une 9ème édition à succès

Bien que les records de participation soient pertinents, la qualité du contenu et des avancées introduites passe en premier. En effet, les partenaires officiels s’accordent pour tirer un bilan positif de ce rendez-vous. Représentés par leur Top Management, plusieurs associés privés d’envergure, dont CIH Bank et Société Générale Maroc se sont engagés dans cette 9ème édition de la conférence à apporter leur expertise et présenter des perspectives innovantes relatives à transformation digitale. Un soutien a été également apporté par d’autres sponsors, notamment Inwi, Intelcia IT solutions, Adria Business & Technology, CEGEDIM Maroc, Taghazout Bay, etc.

Lors d’une session présidée par Mme Ghita Mezzour et destinée aux développeurs marocains, un retour sur l’importance du numérique au Maroc était au cœur des échanges. La Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition Numérique et de Réforme de l’Administration a souligné la nécessité de généraliser l’importance du numérique, dans le cadre de la régionalisation qui constitue un aspect fondamental au développement du pays, afin de tenir compte du potentiel dont il regorge. C’est dans cette perspective que la stratégie numérique du Royaume renforce la transformation digitale, un secteur ayant fait preuve de beaucoup de résilience, d’où la nécessité de fidéliser les développeurs au niveau national et en mettant en place les dispositifs nécessaires à leur avancement. Pour rappel, le traditionnel de la conférence “après-midi des décideurs” a eu pour thème cette année “Digitalisation dans la Région et Marketing Territorial”, et le “Kids Activity”, destiné aux plus jeunes et animé par des experts, a fait bénéficier une trentaine d’adolescents de 10 à 14 ans dans le cadre inclusif de la conférence, et dans le but d’identifier et soutenir les futurs développeurs.

C’est dans ce même esprit que xHub annonce au public la tenue de Voxxed Days Dubaï, un événement IT destiné aux développeurs, issu de la famille Devoxx. Pour sa prochaine édition, Voxxed Days sera organisé par xHub à Dubaï, le 15 mai 2023.