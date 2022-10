Création, passion, innovation : ARTCO célèbre ses 30 ans

En 2022 ARTCO célèbre ses 30 ans d’existence. Une success story qu’elle doit à son ambition de mettre en lumière son artisanat national et sa capacité à réinventer son activité. Un destin cousu de fil d’or entre tradition et modernité.

UNE SUCCESS STORY MAROCAINE

Devenue en trois décennies le leader du tapis au Maroc, ARTCO compte des milliers de clients particuliers et professionnels et dispose de prestigieuses références dans les plus beaux hôtels du Royaume, ainsi que des ambassades, plateaux bureaux, showrooms, lieux de loisirs, ministères et autres grands projets. Pour atteindre cette position, ARTCO a développé son réseau de magasin et tissé des relations avec des centaines de partenaires, revendeurs et prescripteurs, dans tout le pays. Avec sept points de vente dans les plus grandes villes, Tanger, Fès, Rabat, Salé, Casablanca, Marrakech et Agadir, et des ambassadeurs sur tout le territoire, ARTCO a su étendre son maillage territorial pour proposer son offre à tous les marocains. En 2020, elle a également lancé son site de e-commerce, un outil de vente en ligne proposant tous ses produits standards et la moquette sur mesure, le tout avec les même services gratuits que pour les magasins. Grâce à ces investissements, et tant d’autres, ARTCO voit son chiffre d’affaire croitre chaque année, entre +14% et +15% en moyenne depuis cinq ans.

UNE EXPERTISE SUR LE TAPIS FAIT MAIN

Le cœur de métier et d’expertise d’ARTCO, ce sont ses tapis tuftés main sur mesure. Dans son nouvel atelier, inauguré en 2018, l’entreprise a une capacité de production de plus de 2000m2 mensuelle. Avec plus de 2000 modèles au catalogue et une nouvelle collection chaque année, elle est en mesure de proposer des tapis répondant à toutes les demandes et personnalisables sur bien des points :

Les couleurs avec 200 teintes au nuancier et un atelier de teinture interne ouvert en 2021 pour préparer 1200 couleurs à la demande.

La forme, même complexe, et les dimensions des tapis, même de très grandes tailles.

Des techniques exclusives comme le moucheté, le bouclé, la sculpture, etc.

Grâce à son Bureau d’études intégré, ARTCO propose également la création de modèles à la demande. Enfin, tous les tapis fait tuftés main ARTCO sont réalisés avec de la pure laine vierge garantie par le label Woolmark, un gage de qualité et de durabilité de ses produits.

UNE OFFRE ÉTENDUE DE RÉFÉRENCES

Outre ses tapis faits main, ARTCO propose une vaste gamme de moquettes professionnelles et résidentielles. Celles-ci sont disponibles dans des dizaines de références et avec des couleurs, épaisseurs, brillances et tissages différents. Ces moquettes, dont l’offre est régulièrement renouvelée pour répondre aux tendances, peuvent être posées en revêtement wall to wall ou servir à confectionner des tapis sur mesure avec une finition surjet manuel ou mécanique. Par ailleurs, ARTCO propose également des tapis prêts à poser sourcés auprès des meilleurs fabricants : tapis cuir et peaux, tapis traditionnels, patchwork, Drip, etc.

UN MODÈLE D’ORGANISATION

Aujourd’hui, ARTCO compte 180 collaborateurs répartis dans ses ateliers, son service commercial et son administration, tous maintenus en poste après le confinement. Un certain nombre d’entre eux s’appuie sur le système d’information SAP Business One, intégré en 2007, pour gérer leur activité et intégrer, suivre, contrôler et optimiser toute la data ARTCO.

Parmi les entreprises d’artisanat, ARTCO est la seule à être triplement certifiée :

ISO 9001 sur le management de la qualité permettant de gérer et améliorer ses process de travail depuis 2003.

ISO 14001 sur le management environnemental et ISO 45001 sur la santé et la sécurité au travail, obtenues en 2022.

L’une comme l’autre ont amené ARCO à réaliser un énorme travail de fond sur ses aménagements, ses formations, ses modèles de production et son sourcing produits.

Dans une volonté de satisfaire ses clients, ARTCO propose plusieurs services gratuits, notamment la livraison partout au Maroc et la conception de modèles sur mesure grâce à ses services intégrés.

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

Outre ses engagements environnementaux et sociaux, ARTCO s’attache à mettre en lumière les créatifs marocains et à transmettre la connaissance sur son savoir-faire et son artisanat. À ce titre, l’entreprise a réalisé par le passé plusieurs collection avec des artistes et lancé en 2020 ses « Collections Signature » en collaboration avec des designers ; la première avec Wael Elmir, la seconde, en 2022, avec Soukeina Hachem. Ces collaborations ont vocation à devenir des rendez-vous annuels, à l’image du ARTCO Designers Challenge. Ce concours de design de tapis, lancé en 2019, récompense chaque année des professionnels et étudiants ayant réalisé les meilleurs créations selon un thème changé chaque année. Par ailleurs, ARTCO reçoit régulièrement des étudiants marocains et étrangers, mais aussi des scolaires, pour des visites de ses ateliers et collabore avec les écoles de mode, design et architecture d’intérieure pour des projets plusieurs fois par ans.

D’AMBITIEUX PROJETS

Pour maintenir son leadership, ARTCO travaille à plusieurs projets ambitieux, notamment :

L’ouverture aux investisseurs pour créer un réseau de magasin franchisés.

La création d’une nouvelle entité ARTCO Living avec une offre globale de décoration et aménagement intérieur.

L’augmentation de la fréquence de sortie de collections et nouveautés produits.

La rénovation de tous ses points de vente avec un nouveau modèle d’exposition.