ALTEN Maroc confirme ses engagements envers les étudiants et lance sa campagne stagiaire 

La campagne de recrutement de stagiaires réaffirme la volonté de la société de préparer l’intégration des jeunes lauréats aux milieux professionnels, avec 250 postes à pourvoir pour l’année universitaire 2022/2023.

Dans le cadre de sa stratégie R2E (Relation Ecole-Entreprise), et conformément à son engagement vis-à-vis de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, ALTEN Maroc lance sa campagne stagiaire annuelle au profit des étudiants en 5ème année.

Consciente du rôle important que joue l’entreprise dans le développement de l’employabilité des jeunes diplômés et en réponse aux attentes des étudiants de cultiver leurs connaissances, leur savoir-faire et savoir-être afin de s’adapter au marché, ALTEN Maroc offre plus de 250 stages pour l’année universitaire 2022/2023 dans différents domaines d’expertise.

Au programme de cette campagne :

Une tournée écoles/universités.

Des journées de recrutement à Fès, Rabat et Tétouan.

Des formations techniques.

Des séminaires d’orientation professionnelle.

La campagne stagiaire : Des opportunités riches

La campagne stagiaire organisée au cours de l’année universitaire 2021/2022 a connu une franche réussite :

100 étudiants ont bénéficié d’un stage au sein d’ALTEN Maroc.

70 stagiaires ont été recrutés et travaillent aujourd’hui sur des projets à forte valeur ajoutée.

A l’issue de ce succès, ALTEN Maroc a décidé de réitérer la campagne pour l’année scolaire 2022/2023, mais cette fois avec 250 stages qui toucheront tous les secteurs et métiers couverts par le Groupe : l’industrie automobile, le calcul et la simulation, le Big Data, Radio, les systèmes embarqués, la logistique et Supply Chain, l’architecture électrique et électronique, etc.

Ces offres multisectorielles et pluridisciplinaires permettront aux étudiants, non seulement une parfaite maîtrise des enjeux techniques, mais aussi une bonne connaissance du marché, un développement de la curiosité pour l’univers de l’ingénierie et une meilleure compréhension de la complexité des projets. C’est également l’occasion pour ALTEN Maroc de faire avancer des projets en générant de nouvelles idées.

Un accompagnement de pointe

Durant les 3 mois de cette campagne, ALTEN Maroc organise un séminaire d’orientation et 7 interventions techniques en Infrastructure Cloud, Big Data, Robotic Process Automation (RPA), Développement, cyber sécurité, etc., au profit de 7 écoles qui visent à accompagner les jeunes, à enrichir leur compréhension des avenirs possibles en ingénierie, à développer leur autonomie et les rendre acteurs de leur parcours professionnel, au travers de 3 actions majeures :

Un accompagnement personnalisé via des ateliers et des rencontres pour favoriser les conditions de leur réussite : prendre conscience de ses talents, avoir confiance en soi, savoir se présenter, réussir son entretien, soigner son image et développer son pouvoir d’agir ;

Des ateliers d’acquisition de connaissances et de compétences, permettant un tour d’horizon à 360° des métiers les plus prometteurs ;

Une mobilisation des professionnels du groupe pour animer des ateliers, afin d’aider les jeunes à se projeter dans le marché du travail.

Tournée écoles : Une mobilisation de l’écosystème

La campagne stagiaire sera accompagnée d’une tournée auprès des écoles afin de signer des conventions de partenariat et tracer mutuellement les feuilles de route pour les années à venir.

Ces actions sont suivies d’une collaboration continue qui vise à favoriser le rapprochement des mondes de l’enseignement et de l’entreprise pour encourager le partage des connaissances, valoriser les initiatives et les bonnes pratiques et, in fine, initier des projets communs et innovants afin de renforcer l’impact en faveur de la qualité de l’enseignement, l’employabilité et l’inclusion des jeunes.

La réussite d’un stage : Une responsabilité tripartie

La réussite d’un stage passe par la pleine implication de l’étudiant, de l’entreprise et le support de l’université.

Au sein d’ALTEN Maroc, les stagiaires ont l’occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques et les techniques acquises tout en complétant leur bagage scientifique à l’aide des compétences et connaissances propres au domaine d’expertise de l’entreprise.

En plus d’être directement employables, les jeunes formés sont considérés comme les moteurs de la transformation au sein de la société. ALTEN Maroc mise sur l’accompagnement qui leur est accordé par des professionnels ce qui permet de créer un lien durable avec ses futurs collaborateurs et de travailler dès les premières semaines sur le développement du « savoir-être » qui compte autant que le « savoir-faire ».