VANUPIÉ & The RULERZ en concert

VANUPIÉ, l’artiste à la voix extraterrestre et aux 89Millions de vues sur Youtube sera en concert accompagné du groupe marocain The RULERZ le mercredi 26 octobre au Studio des arts vivants de Casablanca et au Taghazout surf expo le 28 du même mois.

Auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien de reggae-soul français, Vanupié s’est fait connaître grâce à ses prestations dans le métro parisien où il rencontre le réalisateur de Cinéma François Dupeyron qui utilisera par la suite 4 titres de l’Album de VANUPIE pour son film « MonAme Par toi Guérie » sorti en 2013 dans toutes les salles de France.

Lisbonne, Amsterdam, Barcelone, Madrid, Berlin… courant 2014, il parcourt l’Europe en première partie du groupe Groundation. Au Bataclan, à La Cigale, Au Cabaret Sauvage, au Trianon on peut l’apercevoir ouvrant les concerts de Matisyahu, SOJA, ou dans des salles plus intimistes avecCleanton Fearon ou encore Taïro. On le verra aussi sur les routes de France avec le groupe Anglais UB40, à Solidays en 2015 & 2017, ou avec Shaka Ponk au Bus Palladium pour un concert plus que privé. Le Reggae Sun Ska lui ouvre sa scène deux années de suite… Vanupié est partout et regroupe un public de plus en plus éclectique.

En effet, cet artiste de « LIVE » joue partout, pour tout lemonde et plait sans aucune distinction.

Invité pour se produire au Maroc, VANUPIÉ a voulu s’entourer d’artistes marocains de reggae The RULERZ.

Créé en 2015 à Casablanca, The RULERZ a comme passion lereggae. Les concerts du groupe sont un savant mélange de covers de grands noms de la planète reggae et de leurs proprescompositions. Inspirés par Bob Marley, mais aussi par des groupes jamaïcains mythiques des années 70 Black Uhuru,The Gladiators, Peter Tosh, Skatalites, Alpha Blondy, Jimmy Cliff, Gregory Isaacs, Tiken Jah Fakoly ou encore TakanaZion, The RULERZ ont déjà partagé la scène avec le dignehéritier du roi du reggae, Damian Marley.

The RULERZ band est composé de musiciens issus de la scène musicale casablancaise. Depuis 2015, le groupe s’estproduit sur différentes scènes : Jazzablanca, le Backstage, le Boultek…etc.

Ligne Rouge, producteur de ce concert a pour objectif de créer des fusions musicales entre artistes internationaux etmarocains dans les prochaines semaines.

Les tickets en vente sur / https://www.guichet.com/concerts-festivals/vanpue-and- rulerz