Un festival dans le désert, une expo et des films pour tous les goûts... les sorties de la semaines

Au-delà des dunes

Festival. Le festival Taragalt est de retour pour sa 11e édition, cette fois-ci placée sous la thématique “La sobriété en héritage”. Créé en 2009, ce festival plutôt atypique, situé en plein désert, est consacré à la célébration du patrimoine et des cultures nomades. Profondément attaché à ses valeurs écologiques, Taragalt se présente comme un modèle de festival durable, respectueux de l’écosystème où il s’installe chaque année. Ainsi, le festival proposera un ensemble d’ateliers, débats, expositions, spectacles et concerts, le tout sous le ciel étoilé de l’oasis M’hamid El Ghizlane, située à quelques kilomètres de Zagora. En plus de différents groupes de musiques locaux, le Dj Mr ID, la Djette (et chanteuse) Kawtar Sadik, le groupe Jubantouja ainsi que la chanteuse Oum sont également attendus. Les traditions artistiques de la région seront également mises à l’honneur, avec des danses comme la Guedra, la Rokba et l’Ahidous, accompagnées de chants interprétés par des troupes locales. Du 28 au 30 octobre, à l’oasis M’hamid El Ghizlane. www.taragalte.org

Ali Zaoua, le come-back

Cinéma. Le film Ali Zaoua, prince de la rue,…