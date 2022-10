“Poutine, la stratégie du désordre jusqu’à la guerre”: les racines de la guerre en Ukraine

Au pouvoir depuis plus de vingt ans, Vladimir Poutine n’a de cesse de perturber l’ordre international jusqu’à mobiliser la violence la plus extrême. Cette enquête passionnante met en lumière les racines de la guerre. L’invasion de l’Ukraine déclenchée par le chef du Kremlin a provoqué le réveil brutal des Occidentaux. Pourtant, depuis Grozny, l’annexion de la Crimée en 2014 jusqu’à la destruction d’Alep, la Russie a multiplié les coups de force. Moscou déploie partout sa stratégie du désordre : ingérences électorales, élimination d’opposants, pressions politiques, économiques et énergétiques, prise de contrôle de territoires étrangers et jusqu’à la menace nucléaire, façonnant un monde toujours plus dur, instable et conflictuel, qui met l’Europe au défi.

Poutine, la stratégie du désordre jusqu’à la guerre, de Isabelle Mandraud et Julien Théron aux éditions Tallandier. Commandez ce livre au prix de 137 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 0671818460