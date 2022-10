Nadia Hai : “Le président Macron reste attentif à l’évolution des relations France-Maroc”

Dans cet entretien, Nadia Hai, ancienne ministre déléguée chargée de la Ville et députée LREM de la 7e circonscription des Yvelines, en France, revient pour TelQuel sur les relations France-Maroc, tendues depuis plus d'un an. Pour l’élue d'origine marocaine, l’heure doit désormais être à l’apaisement.

Par Réda Dalil