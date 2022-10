Mohamed Dakki : jeu, set et match de foot

N aissance d’un champion

Né à Paris en 1979, Mohamed Dakki arrive au Maroc à l’âge de 5 ans, lorsque sa famille décide de s’installer à Casablanca. Dès l’enfance, il fait le tour des sports, avant de se découvrir une passion pour le tennis à 12 ans, grâce à son “super entraîneur” Aziz Khaddari. Il allie alors tant bien que mal obligations scolaires et pratique du sport, avant de rejoindre un lycée parisien pour une formation en sport-étude. Son brevet en poche, Mohamed rejoint son frère à Montréal, et le tennis prend de plus en plus de place dans sa vie. Classé premier au Québec, il enchaîne les tournois en junior et participe à l’Orange Bowl à Miami, ce qui lui vaut une première sélection par la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT),…