Hicham Aït Almouh : “Je n’ai jamais vu une ville aussi sale qu’Azemmour”

Joker. Pas plus tard qu’hier, j’ai été contrôlé par le khalifa du caïd de Skhour Rhamna. J’ignore comment il a su que j’étais dans sa juridiction.

Parti à pied de Casablanca, vous remontez actuellement la vallée d’Oum Rbii pour essayer d’attirer l’attention sur la pénurie d’eau. Vous comptez remonter tous les fleuves du pays ?

Non, juste trois. J’ai pris la route côtière jusqu’à Azemmour, longeant l’Oum Rbii jusqu’à Oued Lakhdar, un de ses affluents. De là, j’essaierai de gagner Demnate pour remonter la Tassaout, et traverser le Haut Atlas pour atteindre le barrage Mansour Eddahbi près d’Ouarzazate. Puis je suivrai le cours du Draâ jusqu’à Agdz. De ce côté, on peut longer la vallée jusqu’à son embouchure, non loin de Tan-Tan.

Vous avez prévu de descendre seul le Draâ, rien que ça… Vous êtes sûr que vous allez y arriver ?

Hicham Aït Almouh

