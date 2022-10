“Vaticanum” : le Vatican au coeur du thriller de José Rodrigues Dos Santos

Et si ce pape était le dernier ? Trois grandes prophéties annoncent sa fin et avec elle celle de l’Eglise catholique. Saint Malachie l’a prédit au XIIe siècle, le pape Pie X en a eu la vision en 1909, et la vierge de Fatima l’a annoncé aux trois jeunes bergers portugais en 1917.

Alors que Tomas Noronha travaille dans la nécropole du Vatican à la recherche des ossements de Saint Pierre, le pape le fait appeler dans ses appartements privés qu’il n’occupe plus que pour ses rendez-vous en journée. Il a besoin de son aide pour enquêter sur un vol commis au sein même de la Cité du Vatican.

Vingt-cinq ans après l’opération “Mains propres” qui a ébranlé la curie et les fidèles, de nouveaux documents explosifs ont disparu qui pourraient remettre en cause l’intégrité de l’Eglise.

Historien et cryptoanalyste, Tomas ne comprend d’abord pas très bien pourquoi on fait appel à lui. Il commence cependant à faire des découvertes très surprenantes, qui mettent en cause de grandes figures de l’Histoire du XXe siècle.

