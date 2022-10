Sitel Maroc décroche le label RSE délivré par la CGEM

Sitel Maroc vient d’obtenir le label CGEM pour la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Très convoité, ce label constitue une reconnaissance solennelle du respect, de la part des entreprises marocaines, de leur engagement à observer, défendre et promouvoir les principes universels de responsabilité sociale et de développement durable au niveau de leurs activités économiques et de leurs relations sociales.

«Sitel Maroc a su démontrer, tout au long des évaluations dont il a été l’objet, d’un engagement fort en matière de RSE. Cet engagement se concrétise par l’adoption d’une politique RSE soutenue, laquelle s’inscrit directement dans le sillage du code éthique et déontologique de Sitel Groupe au niveau mondial », a déclaré Mme Ilham Mouhriz, DRH auprès de Sitel Maroc. « Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu obtenir un tel label délivré par une prestigieuse institution et qui démontre, une nouvelle fois, la qualité de l’engagement RSE qui est exprimé par Sitel Maroc », a-t-elle ajoutée.

Ainsi, les auditeurs de la CGEM ont formulé, pour le compte de Sitel Maroc, un niveau d’assurance raisonnable accordé à 33 critères différents (qui ne représentent pas moins de 91,7% du référentiel), en plus d’accorder un niveau d’assurance partielle à 3 critères (8,3% du référentiel), et aucun niveau d’assurance faible.

La qualité de gestion des ressources humaines a été l’un de points forts relevés dans le cadre des évaluations dont Sitel Maroc a fait l’objet. A ce titre, Sitel Maroc a été audité aussi bien sur le plan de sa politique RH, qu’en ce qui concerne les différents processus qu’elle a mis en place pour soutenir et promouvoir son capital humain (recrutement, intégration, développement des compétences, relations sociales, actions sociales au profit des salariés, etc). Sitel a en outre été évalué sur ses résultats en matière de taux de satisfaction, d’eNPS, de taux d’absentéisme, etc.

Les évaluations ont fait état de «bonnes pratiques observées», notamment en ce qui concerne l’insertion des personnes en situation de handicap, la promotion de l’approche genre, et de son approche ecofreindly.

Sur le plan HSE, les auditeurs de la CGEM ont en outre souligné l’implication active de Sitel Maroc pour préserver la santé et la sécurité des salariés notamment durant la période du COVID-19, et ce à travers la généralisation du télétravail, la mise en place de soutien psychologique, la forte mobilisation de médecins du travail à la tête de chaque Hub et le lancement de plusieurs initiatives destinées à améliorer le cadre de vie sur les plateaux de production.

Malgré le faible impact de ses activités sur l’environnement, Sitel Maroc a initié plusieurs actions qui contribuent à réduire sa consommation d’eau et d’électricité et à diminuer son empreinte carbone, et ce conformément à la politique environnementale prônée par le Groupe SITEL.

Les auditeurs ont enfin noté, avec satisfaction, les différentes actions entreprises par Sitel Maroc en faveur de sa communauté et qui s’inscrivent dans la lignée de sa feuille de route RSE 2020-2025. Il convient de souligner que Sitel Maroc a paraphé plusieurs conventions de partenariats avec des associations et des ONG de renommée nationale et mondiale, et ce dans le but de servir ses communautés locales.

A noter que les 4 piliers de la politique RSE de Sitel Maroc sont les suivants : tout d’abord, « Give Back », à travers lequel Sitel Maroc aide les communautés locales à avoir un impact positif sur la société tout en engageant les salariés dans des causes qu’ils trouvent importantes. Ensuite, le pilier « Live Well » via lequel Site Maroc s’attelle à promouvoir la santé et le bien-être de ses salariés en les encourageant à adopter un mode de vie sain grâce à des programmes tels que SitelFit. Le 3ème pilier de la politique RSE de Sitel Maroc est « Go Green » : il permet à l’entreprise de gérer son impact sur l’environnement à travers l’adoption de pratiques saines et une sensibilisation des salariés. Enfin, le dernier pilier est « Be ethical »: il consiste à promouvoir un environnement de travail équitable, sécuritaire et respectueux pour les salariés et à cultiver une culture d’entreprise éthique.