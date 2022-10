Inauguration du nouveau Centre deuxième chance - nouvelle génération “Al Hossna” à Ain Chock-Casablanca

Casablanca accueille au sein du quartier Ain Chock le Centre deuxième chance – nouvelle génération “Al Hossna”. Ce nouveau centre de formation visant à assurer la scolarisation et le rattrapage pour ceux qui ont abandonné l’école, offre à ces bénéficiaires une double formation qui allie enseignement pédagogique et formation professionnelle.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

On assisté à la cérémonie d’ouverture de ce centre, qui a eu lieu le mercredi 19 octobre 2022, M. Mounir Hammou, Gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock, M. Abdelmoumen Taleb, Directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Casablanca-Settat, Mme Latifa Lamalif, directrice régionale du ministère au niveau de la commune d’Ain Chock, et M. Yassine Errikh, Président de l’Association Moltaka B’ladi pour la Citoyenneté. L’inauguration du centre intervient dans le sillage des dispositions de la convention de partenariat paraphée entre l’Académie Régionale d’Education et de Formation de la région de Casablanca-Settat, la direction régionale d’Ain Chock et l’association. Ce projet a bénéficié d’une contribution financière octroyée par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette cérémonie a été marquée aussi par la présence du Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Casablanca, du Consul Général de la République Démocratique du Congo à Casablanca, du Président de la Chambre de l’Artisanat de la région de Casablanca-Settat, des représentants de partenaires, des artistes Amale Temmar et Zakaria El Ghafouli, ainsi que les responsables d’un groupe d’associations partenaires.

Durant l’année académique 2022-2023, ce centre accueillera plus de 137 jeunes femmes et hommes âgés de 13 à 18 ans, qui bénéficieront d’une formation pédagogique qui leur permettra de regagner les bancs d’école. Ils bénéficieront en outre de formations professionnelles dans des métiers liés au e-commerce, à l’informatique, à la maintenance de smartphones et de matériel informatique, à la pâtisserie, à la coiffure, à la teinture et aux arts de la décoration. Les bénéficiaires seront encadrés par un personnel éducatif composé de 4 administrateurs, d’un conseiller en orientation et planification et d’un conseiller en soutien psychologique et social ainsi que 10 formateurs qualifiés. L’année scolaire se soldera par la remise d’attestations de fin de formation, signées par plusieurs organismes partenaires du projet.

Mme Latifa Lamalif, Directrice Régionale du ministère au niveau de la commune d’Ain Chock, a affirmée que « l’institution de ce centre, qui s’inscrit parfaitement dans le sillage du projet de Loi n°51.17, et notamment du projet n°5 relatif à la promotion du rattrapage scolaire et à l’amélioration de l’efficacité de l’éducation informelle, permet à ces jeunes étudiants de mieux s’insérer professionnellement ou de se réintégrer plus facilement afin d’achever leurs études ».

Pour sa part, M. Yassine Errikh, Président de l’association « Moltaka B’ladi pour la Citoyenneté », a souligné l’importance ce type de centre qui ne manquera pas de donner aux bénéficiaires l’opportunité de revenir à l’école ou de débuter leur vie professionnelle. Le centre offre également des formations en langues vivantes et des séances d’éducation physique pour les bénéficiaires. Il propose en outre toute une panoplie de formations destinées aux jeunes, en plus de séances de suivi psychologique.

Rappelons que la capacité d’accueil du centre pourrait être élargie au cours de la prochaine année universitaire. De nouvelles divisions professionnelles seront rajoutées en fonction des exigences liées au marché du travail.