“Histoire du Maroc, des origines à nos jours” : un récit accessible et complet

En 987, quand Hugues Capet monte sur le trône de France, l’état marocain a déjà deux siècles d’existence. À la différence de tout ce qui avait été écrit jusque-là, Bernard Lugan replace dans ce livre le Maroc au cœur de l’espace saharo-méditerranéen.

Vers l’est, sous les Almoravides (XIe-XIIe siècles) et plus encore sous les Almohades (XIIe-XIIIe siècles), le Maroc domina territorialement tout le Maghreb. Vers le nord, durant sept siècles, le Maroc fut directement acteur dans la question d’Al-Andalus, l’Espagne musulmane.

Vers le sud, en 1589, sous le sultan saâdien al-Mansour, Gao et Tombouctou furent conquises et jusqu’en 1660 la prière y fut dite au nom du sultan du Maroc. Avant la période coloniale, le Sahara était économiquement, politiquement et religieusement lié au Maroc dont le rayonnement s’étendait depuis Tanger, Fès et Marrakech jusqu’aux vallées des fleuves Sénégal et Niger.

À la fin du XIXe siècle, la France amputa largement le Maroc au profit du nouvel état algérien. Quant à l’Espagne, elle coupa le pays de ses assises sahariennes puisque plusieurs dynasties marocaines en sont originaires. En ayant récupéré le Sahara, le Maroc a renoué avec ses racines et est devenu une puissance atlantique ouverte sur les grandes routes maritimes.

