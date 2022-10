Visa Maroc organise un webinaire dédié aux fintechs marocaines

Visa, le leader mondial du paiement numérique, vient d’annoncer le lancement, ce 19 octobre 2022 à Casablanca, d’un webinaire organisé autour de la thématique suivante : « Promouvoir les Fintechs au Maroc ». Cette rencontre, qui est animée par un éminent panel composé de 8 intervenants de Visa, mais aussi de HPS, permettra de présenter les plus récentes tendances dans le domaine de la Fintech au niveau de la région MENA, en plus d’analyser les derniers développement ainsi que les nouvelles opportunités et lacunes à combler au sein d’un marché tel que le Maroc.

«L’équipe de Visa Maroc est fière d’organiser ce webinaire qui permet de réunir plusieurs acteurs clés du domaine de la Fintech et d’ouvrir des discussions très riches au sujet du développement de l’écosystème de la FT», a déclaré M. Sami Romdhane, Directeur Général Visa Maroc. « Visa continue à se positionner en tant que partenaire majeur de l’écosystème Fintech marocain à travers notamment les nombreux programmes de soutien qu’il déploie au profit des Fintechs, mais aussi des banques et des institutions gouvernementales », a-t-il ajouté.

Le webinaire de Visa, sera décliné en deux sessions de 1,5 heure chacune, et débutera par des sujets généraux avant de se concentrer sur des sujets plus spécifiques. Il permettra notamment de confirmer la position de Visa en tant que l’un des catalyseurs du développement de la fintech au Maroc, avec le soutien de tous les autres régulateurs en activité, mais aussi de présenter les différents programmes fintech innovants proposés par Visa et qui contribuent puissamment au développement de l’écosystème fintech national et à l’accélération de l’inclusion financière au Maroc.

Parmi ces programmes phares, on peut notamment citer Visa-Ready, Visa Fast-Track et Visa Developer Platform. Le Webinaire permettra également d’introduire le partenariat Visa-HPS en tant qu’étude de cas parfaite pour l’auditoire et pour les intervenants. Ce webinar, qui sera organisé mercredi 19 Octobre à 10h du matin, offre également un prélude pour l’organisation d’un prochain événement qui sera entièrement dédié aux fintechs au Maroc.