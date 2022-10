Procter & Gamble lance en partenariat avec La Banque Alimentaire, le programme "Back to School" au profit des jeunes filles de Dar Taliba El Mejjatia à Médiouna

Dans le cadre d’une campagne menée par Procter & Gamble en partenariat avec La Banque Alimentaire afin de distribuer des Cartables et des fournitures scolaires dans plusieurs régions du Royaume et notamment dans les zones rurales, Procter & Gamble vient de mettre à la disposition des jeunes filles de Dar Taliba El Majjatia à Médiouna, des outils informatiques qui sont destinés à améliorer leurs conditions d’éducation.

«Procter & Gamble a toujours accordé une importance capitale au soutien de l’éducation des jeunes filles et à l’égalité de manière générale. Nous avons donc mené plusieurs programmes et développé des partenariats solides avec le Gouvernement marocain, mais aussi avec des associations locales et internationales pour œuvrer dans ce domaine», a déclaré Mme Loubna Aziz, Directrice Générale de Procter & Gamble Maroc. «Je profite de cette occasion pour remercier tous nos partenaires, et les volontaires de Procter and Gamble qui ont contribué à la réussite de cet évènement qui consiste à mettre, à la disposition des jeunes filles de Dar El Majjatia, des outils qui leur permettront de mieux intégrer la digitalisation dans leur programme scolaire», a t-elle ajouté.

Procter & Gamble, est résolument engagé pour la promotion de l’égalité et des droits de la femme au Maroc, mais aussi dans le monde entier. La promotion de l’égalité, de l’inclusion et de l’autonomisation des femmes est un pilier stratégique clé du programme de citoyenneté de Procter & Gamble. En effet, P&G a développé des programmes solides destinés à promouvoir le droit des filles et des femmes.